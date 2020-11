Irene Rosales se despide de su padre con una emotiva carta: "Dale a mamá el mayor de los besos"

Irene Rosales (29 años) vivió este viernes uno de los peores días de su vida, el entierro de su padre, Manuel Rosales. En el mes de febrero, la colaboradora de televisión también tuvo que enfrentarse a la inesperada muerte de su madre, que fallecía tras sufrir una grave enfermedad que se la llevó en apenas unos meses.

Sin duda dos pérdidas irreparables que hacen que el balance de este año 2020 no sea demasiado positivo para la mujer de Kiko Rivera (36). Es precisamente su marido quien no se separa de ella ahora mismo en ningún momento y quien también ha deseado a través de sus redes que este funesto año termine ya. "¿Puedes terminar ya, 2020?", preguntaba de manera retórica el hijo de Isabel Pantoja (64).

La foto con la que Irene Rosales ha acompañado la carta: su mano agarrando la de su padre.

Tras el entierro de este pasado viernes por la mañana, Irene Rosales se ha querido dirigir a todos sus seguidores por las innumerables muestras de cariño que está recibiendo por redes sociales. Y lo ha hecho en forma de carta. Una carta de agradecimiento con sus followers, pero también una carta de despedida a su padre, Manuel Rosales, que fallecía tras casi 18 años batallando contra un tumor cerebral.

"Creía que este año no me iba a poder dar más golpes, pero de nuevo la vida nos castiga llevándote, papá. Mi corazón está roto, pero tranquilo porque estás con mami. Gracias por darnos a todos una lección de vida tan grande como la de ser feliz a pesar de tener problemas, gracias por dejarnos disfrutar de ti, gracias por ser mi padre y gracias por enseñarnos a querernos tanto. Te queremos, te quiero siempre. Descansa en paz que has luchado bastante. Dale a mamá el mayor de los besos. Mis ángeles", ha escrito la tertuliana.

Compañeros de trabajo como Suso Álvarez (27), Carolina Sobe (47) y Alba Carrillo (34) han dedicado palabras de cariño a la colaboradora de Viva la vida mandándole ánimos, besos y un sinfín de emojis con los que apoyar, de alguna manera y en la distancia, a su colega de plató Irene Rosales.

Los dos golpes de Irene

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Rosales Vázquez (@irenerova24)

Manuel Rosales, padre de Irene Rosales, fallecía este jueves 26 de noviembre y lo hacía tan sólo nueve meses después de perder a su esposa. Mayte, o como cariñosamente la llamaban las personas que la querían, Tere, murió el 6 de febrero tras unos meses luchando contra una enfermedad.

Manuel Rosales y Tere Vázquez se casaron y fruto de su amor nacieron cinco retoños. Manuel, que en junio de 2019 aprobaba la plaza para acceder al Cuerpo Nacional de Policía; Chipu, que regentaba un gimnasio especializado en boxeo; Vanessa, quien ha llegado a sacar la cara alguna vez por su hermana ante la prensa, Mari Tere, que incluso visitó la casa de Guadalix de la Sierra cuando su conocida hermana y su cuñado participaron en GH DÚO y la pequeña de todos: Irene.

[Más información: La 'presencia' de Isabel Pantoja en el entierro del padre de Irene Rosales: una llamada y una corona]