La historia de dolor de los padres de Irene Rosales: una vida marcada por la enfermedad y la desgracia

Revés inesperado en el núcleo duro de la familia de Irene Rosales (29 años), esposa de Kiko Rivera (35) y nuera de Isabel Pantoja (63). Mayte Vázquez, su progenitora y matriarca del clan, fallecía este jueves 6 de febrero de manera inesperada tras varios meses de lucha contra una grave enfermedad. La noticia, que ha dejado roto de dolor a uno de los clanes más famosos de España, ha sobrecogido especialmente a la parte de la familia menos conocida. Pero, ¿quiénes son los Rosales Vázquez? ¿Cómo era Mayte? ¿Qué relación tenía con sus cinco hijos? JALEOS ha hablado con su entorno y ha logrado dar respuesta a todas estas preguntas.

"Mayte era el bastión de la familia, ha muerto demasiado joven. Una mujer sevillana, andaluza, de las de toda la vida. Su día a día era cuidar de su marido, que está enfermo, estar pendiente de sus hijos, quedarse con sus nietos y ayudar en todo lo que podía", apuntan a este periódico fuentes cercanas a la familia.

Mayte Vázquez y su marido se casaron y fruto de su amor nacieron cinco retoños. Manuel, que el pasado mes de junio aprobaba la plaza para acceder al Cuerpo Nacional de Policía; Chipu, que regentaba un gimnasio especializado en boxeo; Vanessa, quien ha llegado a sacar la cara alguna vez por su hermana ante la prensa, Mari Tere, que incluso visitó la casa de Guadalix de la Sierra cuando su conocida hermana y su cuñado participaron en GH DÚO y la pequeña de todos: Irene.

Kiko Rivera, Mayte Vázquez e Irene Rosales en la boda del DJ y la modelo.

Según desvelan a este medio fuentes próximas a los Rosales Vázquez: "Es una familia que siempre ha estado unida y han hecho piña ante las adversidades. Ellos son cinco hermanos y ten en cuenta que no es el primer golpe al que se enfrentan". Las citadas fuentes aluden directamente a la grave enfermedad del viudo de Mayte, el padre de Irene.

Una dolencia que la propia joven desveló dentro del reality en el que participó junto a su marido hace ahora justo un año. "Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros", reveló entre lágrimas.

Irene Rosales en su curva de la vida desvelando la grave enfermedad de su padre.

Era Mayte Vázquez la persona responsable de cuidar a su marido. Así lo ha hecho durante casi 17 años, hasta que su corazón se paró de manera tan imprevista. "El día a día del padre de Irene es muy cortito. El hombre está tan malito que se va a la cama a mediodía y ya hasta el día siguiente. Y ahí siempre estaba Mayte, que era una señora maravillosa, que no paraba, con mucha energía para tirar hacia adelante con todo: sus hijos, sus nietos, y sobre todo su marido...", deslizan.

Ahora surgen incógnitas alrededor de la figura del padre de Irene Rosales, un hombre absolutamente dependiente y que según declaran a este diario: "No creo que se mude a vivir con Irene, Kiko y las niñas. Serán los hijos quienes vayan a casa del padre, ten en cuenta que viven muy cerquita, son prácticamente vecinos".

Vanessa Rosales junto a su pareja, Irene Rosales junto a su padre y Kiko Rivera llegando al funeral de Mayte Vázquez. Gtres

La figura de Mayte Vázquez, madre de Irene Rosales, salió a la luz pública cuando se conoció la relación sentimental entre su hija pequeña y el primogénito de Isabel Pantoja, Kiko Rivera. Tras un año siendo exclusivamente amigos, el DJ y la modelo formalizaron lo suyo un 24 de mayo de 2014. Ese día es tan significativo para ellos que incluso se lo tatuaron: Kiko en el brazo e Irene en la muñeca. Tan solo un año después, en mayo de 2015, Rivera y Rosales comunicaron, felices, que estaban esperando su primer hijo en común y su intención de pasar por el altar en octubre de 2016.

Si hay una virtud susceptible de destacar tanto en Irene Rosales como en su familia ha sido la prudencia y la discreción que siempre han mostrado, a pesar de haber emparentado con la familia Pantoja en momentos tan controvertidos para ellos. El ingreso en prisión de la tonadillera, el embarazo de Isa Pantoja (24) con tan solo 17 años, los presuntos escarceos amorosos de Kiko Rivera con otras mujeres que incluso han llegado a presentar pruebas...

En todas estas circunstancias, tanto Irene como los suyos han sabido mantenerse al margen y guardar sepulcral silencio. Irene Rosales y Kiko Rivera se presentan en la actualidad como uno de los matrimonios más sólidos del panorama social nacional. Son padres de dos niñas, Ana Rivera, la primogénita, que nació el 15 de diciembre de 2015 y Carlota Rivera, la benjamina, que cumplió dos años el pasado 30 de enero.

La muerte de la madre de Irene Rosales ha sacudido fuertemente a la familia, que continuaba haciendo vida normal hasta momentos antes de su fallecimiento este jueves por la tarde. "Si Irene hubiera sabido que su madre estaba tan mala, no habría desfilado en Simof este fin de semana, no habría celebrado el cumpleaños de Carlota y tampoco habría estado subiendo fotos de su perrito, Simba, en el mismo día de la muerte de Mayte. A pesar de que esa mujer cayó enferma después de verano, nadie esperaba que muriese ahora", concluyen.

En las últimas horas, Irene ha roto su silencio en las redes sociales y ha dedicado unas desgarradoras palabras a su progenitora: "Te vas, pero a la misma vez te quedas. Me quedo con tu última mirada y abrazo. Me vas a hacer muchísima falta pero tú me enseñaste a ser fuerte. Te debo la vida mamá, eres mi todo y ahora serás mi estrella. Gracias por enseñarnos tanto. Te amo con locura mami".

