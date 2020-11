Qué fue de Sema, el amigo traidor de Isa Pantoja que sufrió una brutal paliza por su orientación sexual

Isa Pantoja (25 años), en el pasado Chabelita, tuvo hace años un buen amigo, alguien en quien confiaba a pies juntillas. Su pilar, su confidente, su persona de confianza, su mano derecha: Sema. El joven, pizpireta y muy resuelto, comenzó a aparecer día sí y día también en las fotografías junto a la hija de Isabel Pantoja (64). Sema e Isabel se conocen desde el instituto. Eran inseparables; él vivió los 'años locos' de la joven Isa. Cuando se fue de casa, cuando se quedó embarazada. Sema conoció a los dos hombres más mediáticos en la vida de Pantoja hija: Alberto Isla y Alejandro Albalá (26).

Fue el acompañante perfecto cuando todo fluía, y el paño de lágrimas cuando vinieron las rupturas. Sin embargo, Sema pronto se dejó llevar por los platós, por la televisión y los focos. Al principio, con el apoyo de su amiga Isa. Acudía a la televisión para defender a su amiga de todo lo que se estaba diciendo. Pronto, los medios descubrieron que ese niño tenía madera para la tele, que se desenvolvía bien. Comenzó a interesar, y lo que en un principio eran entrevistas puntuales en Sálvame y en la versión Deluxe, pronto terminaron en ofertas grandes, como Gran Hermano VIP 4.

Sema junto a Isa Pantoja en una imagen de 2014. Gtres

Cuentan que ya por entonces en Cantora no hacía tanta gracia, como aquel Sema que visitaba la finca cuando no había pisado un plató. Según la hemeroteca, Isabel Pantoja llamó al orden a su hija sobre ese amigo. Tal y como publicó el periodista Saúl Ortiz en Latidos, Isa obligó a Sema a firmar un contrato de confidencialidad: "Don José Manuel García (...) acepta y confirma solemnemente que mantendrá una reserva absoluta al respecto de todas y cada una de las informaciones a las que tendrá acceso con motivo de su relación personal con Doña Isabel Pantoja Martín, y durante las actuaciones que con ésta realice en calidad de Asistente Personal y amigo".

Así rezaba el escrito, para continuar: "Durante el periodo de tiempo que esta relación se mantenga como así, si llega su finalización, Don José Manuel García no comentará con terceros, detalles relacionados con la vida personal, profesional o doméstica de doña Isabel Pantoja Martín: así como de todas y cada una de las personas relacionadas con Doña Isabel y que pueda conocer por su relación y en desempeño de su labor como asistente y amigo". La cosa se ponía seria. Existían recelos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sema García Rosendo. (@semanuel_makeup)

Sema ya no era de fiar al cien por cien. Tanto, que, siempre según este citado periodista, el contrato, de no cumplirse, podría llevar a Sema a los tribunales: "En caso de que Don José Manuel García rompiera su relación personal don Doña Isabel Pantoja Martín, así como por su relación con la misma, con su familia: hijo, abuela, madre, hermano, tío, sobrino, amigos y demás relaciones personales y profesionales que la señora Pantoja pueda desarrollar en su vida cotidiana e íntima, el señor García no compartirá ninguna información ni los conocimientos adquiridos durante la relación con doña Isabel, comprometiéndose a guardar indefinidamente estricta reserva y secreto en relación a la información que conozca con ocasión del tiempo compartido con doña Isabel Pantoja Martín".

Algo comenzó a romperse en ese momento, la amistad ya no parecía tan férrea. Eso sí, Sema no dejó de vivir su momento televisivo. Al principio, optó por no hablar, ni bien ni mal, de Isa Pantoja y su familia. Hizo su reality y, más tarde, participó en la sección El reto más gordo de Sema, en Sálvame, para perder peso. Se convirtió en uno más del plantel de colaboradores. Eso sí, los escándalos comenzaron a seguirle, con la familia Pantoja detrás. Se le acusó entonces de haber filtrado información, contraviniendo ese contrato, del primer embarazo de Isa Pantoja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sema García Rosendo. (@semanuel_makeup)

Kiko Hernández (44) afirmó que un familiar de Sema le informó por correo electrónico de que el amigo de Isabel hija era el responsable de haber filtrado a la prensa el embarazo de su amiga y todos los entresijos de su relación con Alberto Isla. Isa Pantoja, en aquellos días, escribió en Twitter: "No me arrepiento de mi pasado, pero sí de mi tiempo perdido con la gente equivocada. BN". Ya era un hecho que los amigos dejaban de serlo.

Sema, no obstante, aprovechó los últimos minutos de fama. Continuaba acudiendo a Sálvame para contar sus vivencias, como lo que le ocurrió en 2017, cuando fue víctima de una brutal paliza a manos de unos homófobos. "Empecé a oír 'gordo, gordo, maricón, ¿tú quién te crees?'", relató Sema en el plató, solo una semana después de haber sufrido la agresión, que le dejó el rostro amoratado, contusiones por el cuerpo y su humillado. "Había ido a los toros con unas amigas a Arcos de la Frontera, cuando se me acercaron un grupo de chicos muy alterados. Me pidieron una foto y les dije que iba al baño y que me la hacía cuando volviese".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sema García Rosendo. (@semanuel_makeup)

Ese momento, según Sema, fue el desencadenante de la fuerza bruta de esos jóvenes: "No sé si fue un puñetazo o con qué me dieron, pero me tiraron al suelo y allí me rodearon. Empezaron a darme patadas, golpes… me quedé solo. Se metieron a ayudarme unos amigos pero no pudieron hacer nada porque se convirtió en una pelea monumental".

Según relató entonces Sema, lo dejaron con un ojo casi sin visión: "Me quedé desmayado en el suelo. Perdí el conocimiento. Unas chicas me recogieron y me apartaron. Estaba sangrando por la nariz y había perdido a mis amigos. No sabía cómo reaccionar". Sin duda, un trágico y desagradable suceso que lo marcó sobremanera. Sin embargo, él supo reponerse y, pese a todo y todos, resurgió. Demoledoras, y sin filtros, fueron sus declaraciones para el programa Socialité en 2019. Declaró la guerra a Isa Pantoja. Ya no había vuelta atrás: Sema no se iba a callar más.

Según él, Isa Pantoja contrajo una deuda con una amiga suya, y eso no se lo perdonó Sema nunca: "Isa tenía un perro y con los viajes y tal le pidió a mi amiga Desi que se lo cuidara. Le dijo que le daba 150 euros por semana, ella cogió, se desentendió del perro y ea. No le paga nada. Se lo dejó para dos semanas y al final se lo acabó dejando cinco. Le dijo que le daba 150 euros por semana, o sea que son 750 euros". En esa entrevista, Sema dejó claro que Isa es pasado para él: "Que no me interesa nada de su vida, que paso de ella, que me da exactamente igual, que si ella quiere cortar la relación conmigo, pues mejor para mí. Es que me da exactamente igual. Yo no sé qué se creerá ahora. Se creerá una Kardashian o algo, no sé".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sema García Rosendo. (@semanuel_makeup)

Y añade: "Me da mucha pena porque es una persona a la que le he dedicado muchos años de mi vida, que le he dado todo mi amor, que le he dado mi cariño, que la he protegido, la he cuidado, pero no siento que me haya valorado tanto como yo merecía. Yo me di cuenta hace mucho tiempo de que ella solo me quería para lo que le convenía". Es cierto que se fue alejando de la televisión y hoy, prácticamente, ya no aparece en los medios. Pero continúa viviendo de su sueño, ese que pudo conseguir gracias a su amistad con Isa y a la tele: ser maquillador profesional.

Hace un tiempo, Sema se convertía oficialmente en maquillador profesional e imagen tras haberse esforzado al máximo en el Curso de maquillaje profesional, caracterización e imagen de 360 horas que cursó en la Escuela Piarlé Make Up Studio de Cádiz. Sigue teniendo amistades relacionadas con la televisión, tal y como se puede apreciar en su Instagram, como Amor Romeira, pero su pasado Pantoja quedó muy muy atrás. Desterrado.

