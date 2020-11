Qué fue de Inma Contreras, la concursante más estrafalaria de 'GH' y reina de los memes

Pese a que lleva años apartada de la televisión, es una de las concursantes más recordadas de Gran Hermano. Inma Contreras (44 años) se puso frente a los focos por primera vez en el año 2005, cuando fue elegida para ser una de las habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra. Su participación forma parte de la historia del reality, y es que su extravagante forma de vestir y su forma de hablar llamó inmediatamente la atención de los telespectadores.

"De pequeña era una chica gordita y la gente se metía mucho conmigo, mi gran sueño era estar delgada. Hasta que a los 13 años lo conseguí y me convertí en una nueva Inma", dijo la joven durante sus primeros minutos en televisión, en los que sorprendió por su llamativo maquillaje y sus estilismos imposibles marcados por el exceso. "Yo soy una persona extremista, soy de blanco o de negro. O muy discreta, o muy llamativa", explicaba Inma mientras se aplicaba una colorida sombra de ojos y revelaba la que era otra de sus grandes pasiones. "Me encanta el oro, disfruto", decía la andaluza añadiendo varios anillos en sus dedos, imágenes que después se han convertido en desternillantes memes que siguen utilizándose en la actualidad.

Durante el vídeo de presentación, la granadina mostraba a su novio Manolo, al que cariñosamente llamaba 'bebé' y que tenía tatuada su cara en la espalda. Un hombre del que decía estar muy enamorada y que la había ayudado a superar ciertas inseguridades, ya que Inma reconocía que su aspecto físico le había cerrado muchas puertas en el terreno profesional.

Inma Contreras por las calles de Madrid tras su salida de 'GH7'. Gtres

Pese a ser la segunda expulsada de su edición, a Inma le dio tiempo protagonizar enfrentamientos que están grabados en la memoria de los férreos seguidores del programa de telerrealidad. Su gran discusión con Beatriz Gómez, denominada como 'la marquesa', fue toda una revolución, y es que tras escuchar detrás de una puerta cómo su compañera la llamaba "Choni" por haberse quedado tirada una prenda íntima en el suelo del dormitorio, la granadina no tuvo reparos en entrar en el habitáculo y con sus propias braguitas en la mano esbozar una frase ya mítica en el concurso.

"La elegancia la llevo yo", dijo Inma ondeando un tanga frente a los ojos de Bea. Una enemistad que perduró en el tiempo, al igual que la que tendría con el que después fue el ganador de la edición, Pepe Herreros (50), al que incluso amenazó dentro de la casa. Hecho que casi le cuesta una expulsión disciplinaria.

Después de su salida de 'GH 7' fueron contadas sus apariciones en televisión, hasta que en el año 2010 volvió a ponerse frente a las cámaras en un nuevo concurso: 'GH El Reencuentro. En esta variedad de Gran Hermano, Inma, en la que ya había adoptado una estética más discreta, tuvo que formar equipo con su máxima rival, Bea, con quién finalmente aunó fuerzas para acabar con un enemigo común, Pepe Herrero, el cual volvió a ganar el reality. Inma Contreras y Bea acabaron siendo las segundas expulsadas, un programa que significó su adiós definitivo, hasta el momento, de la pequeña pantalla.

El maquillaje recargado y un vestuario extravagante fueron las cartas de presentación de Inma Contreras. Mediaset

Desde entonces, poco se sabe de ella. No posee redes sociales y no se la ha vuelto a ver en un plató. Tan solo se conoce que continua viviendo en Granada, que hace vida sencilla y que no duda en fotografiarse con las personas que aún recuerdan su paso por televisión. Su estética no ha vuelto a ser tan exagerada como aquella con la que la conocimos, pero su manera de expresarse sí. Una naturalidad que bien le podría servir en un futuro cercano para su vuelta a show bussiness. Terreno en el no terminó de sentirse del todo cómoda, pero en el que aglutinó una legión de seguidores que la siguen recordando y que en ocasiones la han reclamado para que entre en un nuevo reality.

Inma Contreras junto a dos fans en el año 2018. Instagram

