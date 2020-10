Qué fue de Conchi y Pamela, las gemelas que revolucionaron 'Gran Hermano 9'

A lo largo de sus 18 ediciones en España, Gran Hermano fue incorporando cambios a su mecánica para seguir sorprendiendo a la audiencia y manteniendo la emoción de un reality que marcó un antes y un después en la historia de la televisión.

La novena edición, emitida en 2007, presentó una de esas revolucionarias novedades que hicieron las delicias de los espectadores del formato. Entre los 18 concursantes que pisaron la casa de Guadalix en el estreno de aquel 9 de septiembre, hubo dos hermanas gemelas por primera vez en la historia del programa.

Sus nombres eran Conchi y Pamela (35 años), dos jóvenes residentes en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca. Durante las dos primeras semanas de concurso, estas dos participantes tuvieron que intercambiarse en secreto varias veces al día, haciendo creer a sus compañeros que eran una sola persona.

Conchi y Pamela tuvieron que hacerse pasar por la misma persona en Guadalix. ¿Y tú? ¿Sabías distinguirlas? #RecordandoGH pic.twitter.com/AcdSAsRWBG — Gran Hermano (@ghoficial) July 1, 2019

Tal fue el éxito de estas hermanas entre la audiencia que se salvaron de la expulsión hasta en cinco ocasiones y se convirtieron en las segundas clasificadas de la edición, superadas únicamente por la ganadora, Judit Iglesias, que obtuvo el 43,7% de los votos.

Además de la gran popularidad con la que ambas salieron de Guadalix, una de ellas también abandonó la casa enamorada de uno de sus compañeros. Pamela y Oliver, cuarto finalista, iniciaron una relación que duraría siete años.

Tras el concurso, las gemelas separaron sus caminos, se alejaron de la televisión y se centraron en sus respectivas carreras como peluqueras. Conchi lo hizo en Los Palacios, donde regentaba su propio salón, mientras que Pamela lo dejó todo por amor y se fue a vivir a Gran Canaria, lugar donde nació Oliver.

Los caminos de las gemelas se separaron tras 'Gran Hermano'. Mediaset

Pamela también montó su propia peluquería en la isla, pero tras la ruptura de la relación decidió volver a su tierra y comenzar a trabajar con su hermana. Sin embargo, acabó alejándose de nuevo de su familia y viajó hasta Noruega en busca de nuevas oportunidades.

Una de las últimas entrevistas de Pamela fue hace tres años para el portal de Mediaset Outdoor. En la conversación, la ex gran hermana relataba su nueva vida en Haugesund, el pequeño pueblo del sur de Noruega en el que reside. "Me llamaron por tema de trabajo, para incorporarme a una peluquería, y decidí vivir la experiencia. A día de hoy, me gustaría hacer mi vida aquí porque me encanta".

Ese deseo se cumplió y la sevillana sigue instalada allí. Además, su vida ha cambiado bastante desde aquellas últimas declaraciones públicas, pues a pesar de que en aquel momento no tenía pareja y aseguraba no estar abierta al amor, ahora está feliz con Thomas, un joven noruego con quien, además, está esperando su primer hijo.

Pamela ha encontrado novio en Noruega y está esperando su primer hijo. RRSS

"Hoy me siento feliz, relajada, emocionada", escribía en sus redes el pasado 8 de agosto junto a una foto de un body de bebé y una ecografía. "Por supuesto, no podía elegir mejor persona que tú, Thomas, un ejemplar PADRE", comentaba.

El novio de Pamela trabaja como inversor y es padre soltero de Miliam, un pequeño de tres años que acapara buena parte del protagonismo en su perfil de Instagram, en el que también comparte románticas instantáneas junto a la sevillana.

Conchi regenta su propia peluquería en Sevilla. RRSS

Conchi, por su parte, inauguró en 2017 una nueva peluquería en Sevilla capital, donde reside desde entonces. Un local cuyo nombre, Peluquería Gemelas, hace un guiño a su inseparable hermana.

Y es que las gemelas muestran asiduamente en sus redes sociales que, pese a los 3.500 kilómetros que las separan físicamente, su unión permanece intacta. "No sé cuál será nuestro destino ni a donde nos llevará. Pero recuerda siempre que soy tu alma gemela y adonde quieras que vayas mi corazón irá contigo", escribía Conchi en Facebook por su 33 cumpleaños.

Conchi y Pamela se han sometido a dos operaciones estéticas tras 'GH'. RRSS

En estos años, llama la atención el gran cambio físico que las hermanas han experimentado. Tras su paso por Gran Hermano, ambas se operaron el pecho y se sometieron a una rinoplastia con el cirujano Iván Mañero, quien también fue el encargado de realizar la reasignación de sexo a Amor Romeira (31), compañera de edición de las gemelas.

Sobre sus proyectos futuros, Pamela tiene claro que no volvería a la televisión: "Yo siempre decía que dónde está el papel para firmar Supervivientes. Pero, hoy en día, me lo pones delante y lo rechazo. No dejaría mi trabajo. Me ha costado encontrar la estabilidad y ahora soy feliz", declaraba a Outdoor. No obstante, está segura de que su hermana sí aceptaría participar en un nuevo reality.

[Más información: Qué fue de Fernando Acaso, el presentador de 'GH' que se acostó con la Miss insultada por Trump]