Qué fue de Isaac 'Caballito de Mar', el ex de Falete que acabó en la cárcel y ahora duerme en la calle

Era octubre del año 2008 y una impactante noticia copaba los titulares de todos los medios de comunicación: televisión, radio y prensa escrita. José Isaac Roffe (36 años), pareja sentimental del famoso cantante Falete (42), había sido secuestrado después de haber sido presuntamente atracado y amenazado por un grupo de ladrones en plena calle.

Fue el propio Isaac quien interpuso la denuncia en una comisaría de Sevilla y las contradicciones en las que incurrió durante su declaración provocaron que al día siguiente se le detuviera como autor de una simulación de delito y denuncia falsa. El móvil, supuestamente, habría sido promocionar el último álbum musical del artista, con quien tenía pensado casarse en diciembre de aquel año y quien atravesaba por graves problemas económicos.

Falete junto a Isaac. Gtres

En cuanto se destapó el escándalo de este burdo montaje, Isaac dio el salto a los platós de televisión convirtiéndose en un personaje habitual de los mismos. Su relación con Falete se rompió y ahí se inició una guerra sin cuartel que estuvo marcada por las acusaciones cruzadas por ambas partes. Incluso la madre del cantante intervenio en alguna entrevista en directo en defensa de su hijo por los ataques de Isaac, a quien acogió en su casa como un hijo más.

Pero ¿qué fue de Isaac, el ex de Falete que acabó pasando por la cárcel y ha llegado a dormir en la calle? Tras un intermitente periplo colaborando en formatos de televisión como ¿Dónde estás corazón? y algunas entrevistas en diversas revistas, Isaac desapareció de los medios. El asunto tomó tal deriva que el sevillano, tras el invento de secuestro y tras confesar que jamás había sido novio de Falete, estrenó un single sobre este turbio asunto: Que me secuestran. Con la canción hizo varios bolos por discotecas de España, aunque lo peor todavía estaba por llegar.

Isaac Roffe - Que me secuestran

A partir del año 2015, de forma puntual y bajo el pseudónimo Caballito de Mar, Roffe ha acudido en alguna ocasión a cantar al programa Sálvame. En marzo de 2017, se conocía la noticia de que José Isaac había sido condenado, detenido e ingresado en prisión. Tras una brutal pelea con una mujer que por entonces era su pareja, la joven optó por llamar a la Policía que, observaba con cierto asombro que Isaac se encontraba en busca y captura por problemas con su anterior pareja, Sonia, y por haber comido un supuesto delito de fraude. Tras un juicio rápido fue condenado a cuatro meses de prisión e ingresó en la cárcel de Sevilla 1.

Unos meses más tarde, Isaac sumaba una nueva polémica. Cumplida la condena y tras la aparición de un segundo novio de Falete, Antonio Aguilera, con el que el artista ya había roto, Roffe dio paso al cine porno. Isaac y Antonio se unían en una película de cine para adultos donde mantenían, a la vez, relaciones sexuales con una mujer transexual disfrazada de Falete con un mantoncillo de Manila y relleno pegado al cuerpo simulando ser una persona con sobrepeso.

A finales del pasado mes de julio, el programa de YouTube Bámbola descubría el paradero de Isaac a través del testimonio de amigos suyos y las noticias no eran nada halagüenas. "La última vez que lo vi, lo vi regulín... esta última vez, bueno, sus cositas, sus huelgas, sus historias... Estuvo mucho tiempo mal, eso sí te lo puedo decir. Lo vi bebiendo en la calle a las cuatro de la tarde y se lo dije. '¿Qué haces bebiendo, hijo, a esta hora?'", desvelaba un íntimo amigo suyo.

Y continuaba: "Él me llegó a decir eso, que estaba hasta durmiendo en la calle. Yo le he echado una manita que otra y se lo dije: 'Isaac, así no puedes seguir hijo. Un día vale, pero todos los días tampoco puedes estar en la calle...'". Este amigo de Isaac, altamente preocupado por él, no solo informaba de la precaria situación del ex de Falete, sino que ponía luz, además, a los supuestos malos hábitos del excolaborador, algo que ya se había comentado previamente en los platós de televisión cuando Isaac estaba en la cresta de la ola.

