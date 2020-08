Qué fue de Iván Madrazo, el ganador más polémico de la historia de 'Gran Hermano'

Era septiembre del año 2008 y la productora Zeppelin TV junto a Telecinco ponían en pie la décima edición de Gran Hermano, el niño mimado del grupo Mediaset que hasta entonces se había emitido de manera ininterrumpida desde que arrancara en el año 2000. Para llegar a esta redonda y simbólica cifra, las cabezas pensantes de uno de los formatos más longevos de la televisión prepararon decenas de sorpresas no solo para los espectadores sino para sus propios concursantes.

Aquel año, la décima edición de Gran Hermano arrancó, además, con una gran novedad: la posibilidad de que la audiencia eligiera a los concursantes, es decir, de completar el casting. Para ello, el reality se dividió en dos casas: la casa uno, una réplica casi exacta a la de la primera edición y la casa diez. El eslogan elegida para aquella edición fue el siguiente: "Gran Hermano 10 es otra historia".

Iván Madrazo el día que ganó 'Gran Hermano 10'.

Entre los nombres más recordados, los de Almudena Fernández, conocida popularmente como 'Chiqui' (36), Orlando Breyner (40), Ana Toro (48) o Mirentxu (82). Y entre todos ellos, una figura sobresalió del resto: Iván Madrazo (47). Este cántabro, modelo de profesión y de fuerte temperamento, supo a la perfección cómo remover el avispero para crear conflictos y salir ileso de ellos. Dio el juego que esperaban de él y se llevó el ansiado maletín de la victoria con los 300.000 euros. Pero, ¿qué fue de Iván Madrazo, el ganador más polémico de la historia Gran Hermano?

A su salida del reality, Madrazo se hizo un hueco en los platós de televisión y fue colaborador fijo de los programas más ácidos del momento. Además, participó en infinidad de debates de ediciones posteriores de Gran Hermano, Supervivientes y otros programas de telerrealidad de Mediaset España.

Después, decidió emprender su propio camino y tuvo la oportunidad de formarse y presentar su propio magacín. Lo que en un principio empezó siendo un programa de radio, La noche pirata, pasó a ser un espacio televisivo donde contaba con caras conocidas como Yola Berrocal (50) o la también ex gran hermana Lizfanny Emiliano Vázquez (36).

Iván Madrazo en una imagen de sus redes sociales. Twitter

Como modelo y acostumbrado a verse bien ante las cámaras, Iván Madrazo es un gran amante del deporte y así lo ha exhibido en sus redes sociales, especialmente entre los años 2017 y 2018. Hace un par de años se viralizaron unas imágenes del ex gran hermano donde se veía un notable cambio físico y cómo había aumentado su volumen muscular, con brazos, hombres y pectorales mucho más fuertes.

Otra de las grandes pasiones de Madrazo son los animales. Tanto es así que él se hace llamar en sus redes "papi de Maxi". Maxi no es otro que su cachorro, su gran amigo, su mascota cuyo protagonismo en su Instagram supera al del propio Iván.

"Tener a mi cosita durmiéndose en mis brazos es tan maravilloso... Aún no entiendo cómo las personas pueden abandonar a estas criaturas tan maravillosas. Son lo más grande de la naturaleza", ha llegado a postear Madrazo en sus redes sociales junto a la foto de su querido Maxi.

Iván Madrazo junto a su pequeño Maxi.

En los últimos días, Iván Madrazo se ha mostrado muy contrario a las ideas de las personas antimascarillas que se manifestaron el pasado domingo en la plaza de Colón en Madrid y en otras grandes plaza de España. El de Santader tomó las riendas de sus redes sociales y puso un tuit cargando contra ellos y tildándolo, entre otras cosas, de "ignorantes" y "egoístas".

"No sé cómo no os da vergüenza, pandilla de ignorantes, ridículos, egoístas... ¿Acaso es mentira todos los muertos por #Covid19? Espero que el peso de la ley caiga sobre vosotros por no cumplir las normas. ¡Esto provocará más pandemia! ¡Y eso nos afectará a todos!", disparó Madrazo.

No se como no os da vergüenza pandilla de ignorantes,ridiculos egoístas , acaso es mentira todos los muertos por #COVID19 ? Espero que el peso de la ley caiga sobre vosotros por no cumplir las normas! esto provocará más pandemia! y eso nos afectará a todos !! #Madrid16A — Ivan Madrazo Gomez (@ivanmadrazo) August 16, 2020

