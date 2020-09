Qué fue de María de Mora, la 'madame' de las famosas que le ofreció a Belén Esteban cenar con un árabe

A lo largo del año 2004, una desconocida María de Mora saltaba a la fama tras ser 'víctima' de una cámara oculta que entonces pretendía destapar a famosas actrices y presentadoras que, supuestamente, ejercían la prostitución, y cuyos rostros se encontraban archivados en un polémico y codiciado book, que De Mora tenía en su poder. María de Mora, que ya por entonces se hacía denominar 'relaciones públicas' en sus coqueteos con los medios de comunicación, confirmó que ese book existía y fue su mayor 'carta de presentación'. Esa, y ser amiga y representada del colaborador Kiko Matamoros (63 años).

Múltiples fueron entonces los programas de televisión que quisieron contar con el testimonio de esta mujer, quien a lo largo de más de una década ha reaparecido de forma puntual en los platós tanto de Antena 3 como de Telecinco. Ella siempre ha jugado a la ambigüedad para esquivar demandas o represalias ante importantes nombres propios, pero su argumento siempre ha sido el mismo: ser el puente entre las famosas y los poderosos. Personalidades a las que María de Mora ponía en contacto con hombres que pagaban grandes cantidades por ir a cenar con ellas.

Veladas que, en la mayoría de los casos, acababan en la habitación de un hotel, siempre según sus palabras y siempre fuera de sus pretensiones iniciales. Si hay un término que María siempre ha matizado y justificado ha sido el de madame. Ella no es una madame al uso. Así lo ha explicado en diferentes programas, como Sábado Deluxe: "Jamás les he cobrado a las chicas, porque eso sería un delito. Yo cobraba de mis clientes por presentarles chicas para ir a cenar, pero nunca de ellas. Y jamás les dije a ellas que tenían que acostarse con nadie". En los últimos años, la figura de María de Mora ha ido espaciándose en los medios hasta casi desaparecer por completo. Una de sus últimas apariciones en televisión tuvo lugar en 2017 en Sábado Deluxe. En estos años, De Mora se ha tenido que enfrentar al cáncer. Pero antes de detenernos en su presente, sigamos en el pasado. Nombres como Sonia Monroy (47), Malena Gracia (51), Marlene Mourreau (51), Innove Reyes (52) o la mismísima Belén Esteban (46) han sido contactados por María de Mora. Belén lo confirmó en su programa: "A mí me llamó María, pero yo estaba en Benidorm y le dije que no me iba a cenar con nadie. Me dijo: 'Te voy a presentar un árabe'. Pero le dije que no".

Sea como fuere, según María, ella nunca ha pedido sexo a sus clientes, tan solo compañía. Ese es su mayor escudo legal. Políticos, futbolistas, empresarios y miembros de Casas Reales, en sus propias palabras, han solicitado sus servicios en algún momento dado. Muy polémicas, hace unos años, fueron las palabras que expresó sobre María Jesús: "Yo es que sé muchas cosas de María Jesús Ruiz (37), sé la verdad. Yo jamás había hablado de esa señora en ningún sitio y ella fue la primera que habló de mí, no sé por qué. Nunca hablé de ella, no sé por qué me llamó, tampoco sabía que supuestamente era prostituta, lo digo por las palabras de Gil Silgado que dijo que la había conocido pagando. Si ha sido así, no tengo por qué no creerle y, bueno, no sabía que era prostituta, supuestamente".

Kiko Matamoros llegó a asegurar que María Jesús estaba en el famoso book. Extremo que la exmodelo siempre ha desmentido. Fueron años de mucha intensidad mediática para María de Mora y de gruesos emolumentos para ella por su labor de 'relaciones púbicas'. En aquellos años, Marlene Mourreau se erigió como la mayor enemiga de María, y le plantó cara, a ella y sus "cámaras ocultas", en connivencia con varias conocidas: "Son cámaras montadas por la misma María de Mora, que quería ganar dinero y cobró un dineral por hacer este montaje con estas famosas. Para emitir, en una cadena de televisión, una cámara oculta, en un lugar privado, como es una casa, solo tiene la autorización de difusión, el propietario de la vivienda, que fue ella. Que no vaya de víctima María de Mora porque la cámara la montó ella".

Otra de las famosas que se enfrentó duramente a De Mora fue Nuria Bermúdez (40), quien la calificó de estafadora y de mentirosa: "Hace fotomontajes". De Mora siempre se ha defendido de estos testimonios asegurando que ha obrado en todo momento con total transparencia: "Hay famosas que han trabajado para mí y ahora niegan conocerme. Me consta que chicas que han participado en cenas organizadas por mí ahora están casadas con hombres de un alto status social". Tal y como contó en el programa DEC, María dejó el negocio por miedo y por sentir que había traicionado a sus amigos, y sufrió una depresión por ello.

En 2014, María de Mora visitó el plató de Deluxe, pero por una cuestión mucho más seria: volvía a padecer cáncer por tercera vez. Así lo contó en el plató: "Cuando me dijeron que tenía cáncer, mi primera reacción fue decir 'no me lo puedo creer'. Tuve miedo, mucho miedo. Pensé que no iba a poder superarlo. Cuando me lo dijeron, creí que no iba a tener fuerzas para afrontar un tratamiento tan agresivo como el que atravesé hace 17 años".

Los principales asesinos de guardias civiles es ETA y el SINVERGUENZA DE SÁNCHEZ OFENDE A TODA ESPAÑA pic.twitter.com/UsK4PDYXDl — Maria de Mora ❤️ (@Mariademora10De) September 16, 2020

Es una enfermedad que conoce bien, como recordó entonces: "Es el tercer cáncer que tengo, el primero fue a los 36 años, de mama, se me reprodujo a los 38 y ahora me enfrento al tercero, que es el mismo cáncer de mama que se me ha instalado en la pleura". Reconocía entonces el gran cariño que recogía de la gente: "Sin yo pedirlo todo el mundo se está preocupando por mí. Es increíble. Nunca he sabido que mi familia, mis amigos y la gente de la calle me querían tanto". Todo indica que ese mal momento quedó en el pasado, superado, y que, en la actualidad, María de Mora sonríe a la vida totalmente alejada de toda polémica. Según se puede ver en su red social Twitter, sigue fervientemente la actualidad política y social, y no duda en expresar y compatir su opinión con sus seguidores. Atrás quedó, parece, la mujer de los platós de televisión.

