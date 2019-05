Primeras palabras de Candela Acevedo tras los rumores de relación con Alejandro Albalá

Hace unos días saltaron las alarmas cuando el colaborador de Sálvame, Kiko Hernández (42 años), anunció que Candela Acevedo (28) podría haber encontrado de nuevo el amor en Alejandro Albalá (24), con el que coincidió en su paso por la casa de Gran Hermano Dúo.

Pese a los rumores, la ex de Antonio Tejado (32) ha querido dejar claro que su corazón esta libre y que se encuentra feliz soltera: "No tengo ni Alejandro ni a nadie, yo estoy conociendo a mucha gente, lo estoy pasando muy bien, estoy libre, hablo con todo el mundo, estoy muy contenta de estar así y disfrutando de esta experiencia de estar soltera, que la verdad que me mola mucho", confiesa.

Según el colaborador de Telecinco, la pareja habría sido pillada en Sevilla disfrutando juntos de la Feria de Abril. Una información que no ha sentado muy bien a sus protagonistas, y que la misma Candela se ha encargado de desmentirlo rotundamente: "La verdad es que me gustaría saber qué profesional ha dicho eso porque de profesional poco, por fiarse de cualquier información que le venga. Me gustaría que me enseñara una foto mía con Alejandro porque eso es incierto, hago la croqueta si me sacan una foto con él. Eso es falso, la gente no tiene por qué saber una cosa que es falsa. No me lo he encontrado ni de lejos" ha sentenciado la sevillana.

Candela Acevedo habla sobre su supuesta relación con Alejandro Albalá

No sabemos si ha habido un encuentro real o no, pero Candela se ha mostrado muy molesta con la noticia: "De mi entorno no, eso es inventado. No sé quién lo habrá inventado pero lo que me parece más fuerte es la persona pública que haya soltado esa mentira en un plató de televisión donde todo el mudo que esté viendo ese canal se entere de esa noticia ,que es falsa", defiende de nuevo.

Candela Acevedo y Alejandro Albalá en un montaje de Telecinco.

A juzgar por la reacción de Candela, parece que entre el ex de Sofía Suescun (22) y ella solamente podría haber tan solo una amistad tras coincidir en el reality, pero se espera que durante los próximos días Alejandro Albalá también se pronuncie sobre ello.

[Más información: Candela Acevedo, expareja de Antonio Tejado, se somete a una operación estética]