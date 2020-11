Qué fue de Carmen Pardo, la amiga íntima de María José Campanario y azote de Belén Esteban

El nombre de Carmen Pardo está estrechamente ligado a los medios andaluces. Desde muy temprano supo que lo suyo era la televisión, el periodismo y la prensa rosa. Pronto la cadena Canal Sur TV se convirtió en su segunda casa y allí triunfó sin rival. Empezó a despuntar en esta especialización, la del corazón, en la autonómica, en el programa Bravo por la Tarde, que presentaba Agustín Bravo (59 años), y que fue líder de audiencia y referente durante muchos años. Pero su nombre se hizo realmente conocido para el gran público, esprintando a lo nacional, cuando se especializó, por aquello del destino, en la finca Ambiciones y en la familia de Jesulín de Ubrique (46).

En concreto, Carmen Pardo entró en la vida de los Janeiro-Campanario cuando el torero conoció, se enamoró y se casó con María José Campanario (41). Como periodista, Carmen siguió la historia desde muy cerca, se involucró, y rápidamente se convirtió en una suerte de portavoz de la, más tarde, odontóloga. Por ello, o como consecuencia directa o indirecta, tuvo desde el minuto uno a Belén Esteban (46) enfrente, y su relación periodista-personaje nunca flujó, dejando paso a la animadversión. Al menos pública, y de Esteban contra ella. Así las cosas, la causa-efecto era la misma, repetida un día y otro y otro: Belén atacaba y Campanario respondía a través de Carmen Pardo; Campanario atacaba a través de Carmen Pardo... y Belén respondía. Tanto da.

Porque Pardo defendía su causa hasta el final. Míticos son los enfrentamientos que protagonizaron Pardo-Esteban-Campanario en el extinto programa ¿Dónde estás, corazón?. No solo por ellas ha habido enganches: Carmen se ha enfrentado duramente en el plató con María Patiño (49), siempre fiel defensora de Belén Esteban. Una frente a la otra. El hecho de que Pardo se convirtiera en defensora de María José Campanario le abrió las puertas de la familia y del matrimonio.

Tan solo su relación con Campanario y Jesulín se vio ligeramente afectada -mejor: puesta en duda en público- cuando en 2017 Pardo publicó un artículo sobre las dolencias de Jesús y este la desmintió. La periodista Pardo publicó un artículo en La razón en el que confirmaba que Jesús sufría arritmias. Una dolencia que debía ser revisada por los médicos especialistas para evitar desarrollar una angina de pecho o un infarto.

No obstante, este extremo lo desmintió Jesulín: "Ni arritmias ni nada que se le parezca. Estoy hecho un toro. Fíjate si me encuentro bien que acabo de llegar de hacerme seis kilómetros corriendo y he estado también una hora nadando por los problemas de espalda que aún arrastro del accidente de coche que sufrí en 2001". Lo cierto es que este malentendido no supuso ninguna brecha en su relación. Carmen Pardo ha colaborado todos estos años en multitud de programas de Antena 3. En la actualidad es colaboradora de Espejo Público y del espacio de Canal Sur La tarde aquí y ahora. Inolvidable en el acervo televisivo aquella llamada de Esteban al espacio de Jaime Cantizano (47) para enfrentarse a Carmen Pardo días antes de su boda.

Hace tiempo que optó por vivir en un segundo plano mediático en lo que respecta a la exposición de antaño en la guerra Campanario-Esteban. Bien es cierto que su perfil bajo actual también se debe a que las protagonistas del culebrón, María José y Belén, han pisado el freno y en la actualidad, salvo en contadas ocasiones, ni se nombran públicamente. La relación profesional de Carmen Pardo con Mediaset es más bien escasa, aunque cordial. Siempre ha sido el 'territorio de Belén'. La última vez que intervino en un espacio de Telecinco fue el pasado verano en Viva la vida, cuando presentaba Toñi Moreno (47) -en sustitución de Emma García (47)-, y el motivo de su conexión vía Skype fue para hablar de Campanario.

De su amiga, pero también de Jesulín y de su primera hija, Andrea (21). Viajó al pasado y contaba que hubo un acuerdo entre el torero y Belén Esteban para ver a su hija cada quince días y se preguntaba si los hermanos tienen contacto. Unas preguntas, se desconoce si inocentes o no, que molestaron sobremanera a la de Paracuellos del Jarama, que explotó en su programa. Belén Esteban perdía la paciencia con Carmen Pardo. Una más, como tantas otras veces: "¿Tú sabes si es verdad lo del acuerdo de cada quince días? ¿Estás segura de que no hay contacto entre los hermanos? Siempre echando la culpa a la misma, que soy yo".

Belén Esteban respondiendo a Carmen Pardo desde 'Sálvame'. Mediaset

"No me provoquéis", advertía la colaboradora de Sálvame. Desde que su hija cumplió los 18 años, pidió que no se hablara de ella en público porque quiere ser anónima, por eso salía de plató, pero no podía evitar entrar una y otra vez para dejarnos claros ciertos puntos. "A una se le pagan los estudios y a otra no se la paga nada", se quejaba Belén. Y es que, la hija menor del torero estudia fuera. Además, dirigiéndose a Carmen Pardo, decía: "Que le pregunte a su amigo cuánto hace que no... Dice que eran 15 días con él y 15 conmigo ¿Era una custodia compartida y nos enteramos ahora?".

Hacía mucho tiempo que la colaboradora no abordaba esta polémica y no podía evitar emocionarse: "Como mi hija se entere me va a regañar, pero esa señora no tiene ni idea. Cada 15 días se la tenía que llevar y ahora tiene 21 ¿Dónde está? Que no hace falta ¿eh?". No obstante, esta no es la primera vez en los últimos años que Carmen Pardo habla de Andrea Janeiro, por diferentes motivos y en diferentes escenarios, algo que nunca ha agradado a Belén. Carmen Pardo junto a su marido en 'Espejo Público'. Atresmedia

El pasado verano, Carmen Pardo se convirtió en noticia, en aquella ocasión por su vida personal. Durante su colaboración en el progama Espejo Público reconoció que una de sus intervenciones durante la cuarentena distó mucho de ser real. Corría el mes de abril cuando, en plena conexión en directo con el programa, su pareja se colaba en la imagen para recriminarle el excesivo uso del portátil, así como otras cuestiones de carácter íntimo, algo que ella misma confesó que fue un mero teatrillo.

Al hilo de la pillada a la mujer de un cómico brasileño, semidesnuda pasando por detrás durante una conexión de su marido, Pardo alzaba la voz para reconocer el montaje que realizó con su pareja. "Hubo mucha gente que se creyó que nos peleamos de verdad", arrancó comentando la periodista entre risas. "¿Perdona? Me has roto la magia. Yo pensé que era así", le espetaba entonces una de sus compañeras de tertulia tras conocer el engaño, ante lo cual Carmen decidía ampliar el suceso.

"A ver, nosotros nos montábamos nuestras Matrimoniadas", recordó, haciendo así referencia a la mítica serie de Telecinco sobre las disputas cotidianas de tres parejas, Escenas de matrimonio. "Nuestra intención era recrear algunas de las situaciones cotidianas que estaban sucediendo en la vida en pareja durante el confinamiento, por lo que la bronca fue totalmente pactada", sentenció Carmen Pardo para sorpresa de los espectadores. Lo cierto es que en la actualidad su vida poco tiene ya de cordón umbilical con la de Campanario y Belén Esteban. Al menos, en el carácter público.

