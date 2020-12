Cayetano Rivera será entrevistado por su hermano en 'Espejo Público', ¿hablarán de Pantoja?

Mucho se ha hablado estas últimas semanas de los objetos personales que Paquirri dejó a sus hijos y de dónde se encontraban éstos. Ahora, Susanna Griso (51 años) se ha pronunciado y ha confesado que ella era conocedora hace muchos años de que estaban en Cantora. Una información que sabe gracias a la amistad que le une con Francisco Rivera Ordóñez (46).

"Fran ya en alguna ocasión en Espejo nos había contado que sabía que eso estaba ahí en un cuarto muriéndose de asco y era algo que a ellos les había generado muchísimo dolor. Ya lo había hablado con su hermano, entonces no me ha sorprendido la historia. Él sí que en Espejo lo había comentado tiempo atrás", ha confesado la presentadora.

Griso ha confesado que este lunes habrá una entrevista en Antena 3 donde Fran Rivera hablará con su hermano Cayetano Rivera (43) de su infancia y se tocará el tema de la herencia de su padre: "Es una entrevista muy bonita y entrañable. Lo poco que he podido ver yo, creo a la gente le va a gustar mucho porque es tan poco habitual ver a los dos hermanos hablando de su infancia".

Giro inesperado

El espinoso asunto de la herencia de Paquirri -lo que se conoce en estos días como el caso Cantora- sigue dando de qué hablar. Hace unos días, en Viva la vida salieron a la luz nuevos datos que podrían dar un giro absoluto a lo que se ha contado en público durante 36 años. En el programa Viva la vida de Telecinco aportaron un documento original con los inventarios y la repartición de los enseres del torero.

Este documento demuestra que no es cierto que Isabel Pantoja (64 años) esté obligada por sentencia judicial a entregar los vestidos de torear, joyas y otros objetos personales de su difunto esposo, el torero Francisco Rivera Paquirri. El reparto de la impresionante herencia del diestro es mucho más complejo de lo que se había contado hasta ahora y, según algunas voces, Fran Rivera no habría contado siempre la verdad -o no habría sido conocedor de todos los detalles- en relación a los pormenores jurídicos sobre los objetos de valor simbólico que su padre le dejó en herencia.

La denuncia que interpuso Carmina Ordóñez contra Isabel Pantoja después de la muerte de Paquirri para recuperar sus objetos personales y que ganó, solo le daba derecho a recuperar los bienes personales de Carmen que estaban en Cantora, no los de sus hijos Francisco y Cayetano. La comisión judicial en aquel momento determinó a Isabel Pantoja como depositaria -que no propietaria- de todo lo que había en Cantora, pero para que los hijos de Paquirri obtuviesen las pertenencias tendrían que haber sido ellos los denunciantes, ya que tenían representantes legales para ello. Es decir, Carmina Ordóñez no podía pedir a Isabel Pantoja aquellos objetos que pertenecían a sus hijos porque precisamente para eso Paquirri había dejado a los albaceas a cargo de los intereses de sus hijos.

Paralelamente a la denuncia de Carmina Ordóñez, Cayetano y Francisco Rivera denunciaron en Madrid a la tonadillera y los hijos de Paquirri ganan el derecho de propiedad sobre lo que hay en esa sentencia, sobre las reparticiones de los bienes que se firmaron entre todos los interesados.

Esa sentencia, que da la razón a ambos toreros, tiene posibilidad de recurso. Isabel Pantoja se acoge a su derecho de apelación, recurre y gana. Lo que dice la Audiencia Provincial es que hay un defecto a la hora de presentar la demanda y que Cayetano y Francisco Rivera no pueden ir en solitario para que se haga el reparto, sino que tienen que ir contra todos los interesados: desde su abuelo, Antonio Rivera, a sus tíos, pasando por el propio Kiko Rivera (36), también heredero del malogrado matador de toros.

