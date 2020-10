Quién es Irene, la hija de Kiko Matamoros que se ha graduado en la universidad y no quiere vivir de la fama

El apellido Matamoros es uno de los más conocidos de la pequeña pantalla. Esta popularidad se debe a la larga trayectoria de Kiko Matamoros (63 años) en los platós de televisión, donde ha sido protagonista de algunos de los escándalos más sonados del mundo del corazón. En los últimos años, gran parte de los componentes de su familia se han convertido en personajes de la prensa rosa. Pero esta fama no es algo que todos sus miembros quieran abrazar, como es el caso de Irene (22).

La joven, que es la hija menor nacida fruto del matrimonio de Kiko Matamoros y Marián Flores (63) -primera esposa del ahora colaborador y hermana de la modelo Mar Flores (51)-, vive alejada de los medios, una decisión que la convierte en la nota discordante respecto al resto de sus hermanos, a excepción también de la mayor.

Tanto Diego (33) como Laura (27), los hermanos más famosos, consideran a Irene Matamoros una de sus grandes debilidades. Nunca han ocultado su cariño hacia ella, no siquiera frente a los focos, como por ejemplo cuando la ahora influencer participó en GHVIP 4. En el reality, Laura no pudo contener las lágrimas cuando hizo mención a su hermana pequeña, pues demostró que mantienen una relación de protección y cariño que perdura en el tiempo.

Escasas son las ocasiones en las que Irene se ha dejado ver a ojos del gran público, a excepción de las redes sociales -que mantiene cerradas-. En los últimos meses, en los que la cordialidad parece reinar en gran parte de la familia Matamoros, la joven ha compartido cenas y planes tanto con sus dos mediáticos hermanos y sus respectivas parejas, como con su padre y la novia de este, Marta López (23). Imágenes que parecían todo un imposible hace apenas dos años y que ahora se desarrollan con total normalidad.

Irene Matamoros se graduó el pasado mes de junio en Relaciones Internacionales por la Universidad Europea de Madrid, un exclusivo centro cuyo precio por año ronda los 8.750 euros y que es considerado uno de los más caros del país. Es amante de los animales, algo que también comparte con sus hermanos mayores, sobre todo de los perros con los que se fotografía asiduamente para después colgarlo en las redes.

La relación de la joven y su madre es muy estrecha, de hecho, vive con ella en la localidad de Torrelodones. Los gestos públicos de cariño de Irene hacia Marián Flores son constantes, algo que en varias ocasiones es respondido en forma de like por su tía Mar. Sencilla, fresca y sin aparente intención de probar suerte en el loco mundo en el que trabaja gran parte de su familia, la madrileña es también una apasionada de los viajes y la naturaleza, una vida muy diferente a la que llevan sus más allegados.

Su relación con Kiko

Son contadas las veces en las que Kiko Matamoros ha nombrado a Irene, algo que tampoco hace con su hija mayor Lucía (35), que también está apartada de los medios. Rompió este mutismo en julio del pasado año durante una entrevista que concedió en Sábado Deluxe, en la que reconoció la pena que siente por el tiempo que no ha compartido con ella durante su niñez.

"Tengo una espina clavada y una responsabilidad, sobre todo con mi hija Irene. Sé que es muy brillante, muy inteligente y estoy muy orgulloso de ella", dijo entonces el colaborador visiblemente emocionado, y añadió: "Me gustaría decírselo a la cara. Sé que el tiempo no se recupera, que hay cosas que no tienen solución, pero sí se pueden encontrar posiciones de mejora".

Kiko y Marián terminaron su relación sentimental en 1998, mismo año en el que nació Irene. Poco tiempo después, en 1999, se hizo público el noviazgo del por entonces representante con Makoke (50), con quien tuvo a Anita Matamoros (20) en el 2000. Las infidelidades confesas del tertuliano arruinaron la relación entre él y la madre de sus cuatro primeros hijos, situación que pasó factura a su vínculo con Irene. Un tiempo perdido, en palabras de Kiko, que tras su divorcio con la que fuera azafata del Telecupón ha retomado.

Pese a que a Ana e Irene tan solo les separan dos años de edad, la relación entre las hermanas es a día de hoy muy escasa. Ninguna de las dos se siguen en redes sociales y la influencer, al igual que con su hermano Diego, no se ha mostrado jamás al lado de ella en ninguna ocasión o evento familiar.

