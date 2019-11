La dura confesión de Kiko Matamoros en 'Sálvame': no se habla con su hija "por culpa de Makoke"

Kiko Matamoros no ha podido evitar derrumbarse al hablar de su distanciamiento con Anita.

La situación entre Kiko Matamoros (62 años) y Makoke (49) no termina de arreglarse. La expareja sigue con su guerra pública en un momento en el que Kiko se ha mostrado más dolido de lo habitual. Todo por la mala relación que tiene con su hija Anita (19).

Y es que Matamoros siempre ha tratado de que los problemas con Makoke no afectasen a su hija pequeña, algo que no ha conseguido. Como explicó esta semana en Sálvame, la relación con Anita está muy tocada después del último enfrentamiento que ha tenido con su madre.

Todo sucedió a raíz de la entrevista de Arantxa de Benito (50) en Sábado Deluxe. Kiko se posicionó al lado de Guti y calificó a la amiga de Makoke como "mala persona", algo que no le sentó nada bien a la malagueña: "Desde que dije que Arantxa de Benito era mala persona me tiene bloqueado Makoke. Y también ha habido una deriva en la relación con mi hija, y esto no te lo voy a perdonar".

Con mi niña, @_anitamatamoros en @florendomezain_abascal .

A esto se suma ahora las nuevas pullitas de Kiko y Makoke sobre sus retoques estéticos. Y es que mientras Makoke defendía que ella no tenía la cara tan operada como su ex y su actual pareja, la modelo Marta López Álamo (22), Kiko le pedía respeto para la joven llegando a decir que la que parecía que tenía veinte años por su actitud era Makoke y no su novia.

"¿A quién he matado yo?", expresaba Matamoros en su explicación pública sobre su cada vez más fría relación con su hija menor. "Se ha perjudicado la relación con mi hija y esto no te lo voy a perdonar, que lo sepas", insistía dirigiéndose a su antigua esposa. "Llega un momento en que dices '¿A quién he matado yo?'", una pregunta que lanzaba al aire con rabia y que se refería al hecho de que desde hace un tiempo Anita tampoco atiende ya sus llamadas.

Con los ojos vidriosos y con dolor en su rostro, el colaborador concluyó: "Me encuentro ante un trato injusto, no comprendido, no entiendo nada, se justifica todo de un lado y de otro nada".

