El duro enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Laura Fa en 'Sálvame'

Kiko Matamoros (62 años) ha acudido este miércoles al plató de Sálvame para hacer frente a todas las críticas que han estado haciendo sus compañeros de programa durante estos días, sobre la operación y la enfermedad que aseguró padecer. Lo cierto es que muchos se han quedado con la boca abierta cuando han conocido el resultado de la biopsia, ya que no era tan negativo como lo había pintado el colaborador en su entrevista en el Deluxe. El padre de Laura Matamoros se ha sentado en una sala separada de todos sus compañeros y se ha enfrentado directamente con Laura Fa que estaba en el plató con los demás.

La que fuera colaboradora de Cazamariposas ha defendido lo que durante estos días ha estado exponiendo en el plató de Sálvame. Según la opinión de Laura, el colaborador ha exagerado la información que contó sobre la enfermedad que padece y ha sido más negativo de la cuenta, preocupando no solo a toda su familia, sino que también a todo el público que es seguidor del programa.

Kiko Matamoros ajustando cuentas con Laura Fa y Antonio Montero. Mediaset

"La única negligencia es la tuya, ten idea de lo que estás hablando, todos los detalles, paso a paso. Di el nombre de tu médico", le ha retado Laura a Kiko, lo que hacía que este se pusiera hecho un basilisco y espetara: "Di el nombre tú del oncólogo, eres una caradura, mentirosa. Mi médico se llama Carlos Capitán, es una eminencia".

Lejos de acabar el malentendido en esto, los dos colaboradores seguían discutiendo y Kiko Hernández (42), que se encuentra hoy presentando el espacio tenía que intervenir para que la disputa no fuera a más. Laura Fa no podía evitar callarse y continuaba exponiendo su opinión: "No tengo que dar ninguna explicación, en una resonancia magnética se ven todos los tumores, a partir de ahí se ven el tipo que son y desde un principio se vio que no tenían que hacerte quimioterapia. Has engañado a todo el mundo, también has dicho lo de los tumores, que perdías litros de sangre y a partir de los dos litros te quedas en coma". Más tarde, la situación no ha mejorado y Kiko ha optado por abandonar el plató a la vez que aseguraba: "Esto es terrorismo informativo y no me lo merezco".

