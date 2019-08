Laura Matamoros quiere ser presentadora o copresentadora de un programa de televisión

Este martes se ha emitido la nueva edición de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. Si en la temporada pasada se pudo disfrutar de Rosa Benito (63 años), Irma Soriano (55), Loles León (69) y Belinda Washintong (55), esta nueva edición cuenta con comensales de lo más variopintos: Rosa López (38), Francisco (60), Raquel Mosquera, Aless Gibaja y Laura Matamoros. Los cinco han cenado por primera vez en casa de la que fuera mujer de Pedro Carrasco y parece que se lo han pasado bomba en su primera noche.

Laura ha sido uno de los personajes que más ha llamado la atención, ya que lleva mucho tiempo sin estar en ningún programa de televisión. Las últimos rumores que había sobre ella era que quería alejarse del mundo de la televisión y dedicarse de lleno a su nueva profesión, influencer. Ella misma ha hablado en Ven a cenar conmigo de esta profesión y también ha confesado lo que quiere llegar a ser.

Laura, en una de sus colaboraciones en televisión.

La hija de Kiko Matamoros (62), que entró en el mundo de la televisión de la mano de GH VIP, ha confesado en el programa lo que sigue: "Se puede decir que soy influencers, es influenciar a la gente con cosas tuyas, ya sea tu vida o lo que sea, cómo peinarte o cómo maquillarte". Lo cierto es que lleva un tiempo sin aparecer por los programas de televisión que solía frecuentar pero ahora parece que está ocupada haciendo sesiones de fotografía y viajes con su chico, Daniel Illescas (26) para exponerlo en su perfil de Instagram.

Laura ha aprovechado su intervención en el programa para desvelar qué es lo que quiere llegar a ser y, lo cierto, no está nada lejos de la gran pantalla: "Yo soy una profesional en mi trabajo porque me han enseñado a serlo. Sí que me gustaría ser presentadora o copresentadora pero me han visto ya mucho y nadie cuenta conmigo". Parece ser que la hija de Kiko ya no quiere colaboraciones en programas de televisión y muchísimo menos ser participante de un reality, sino que quiere dirigir un espacio como el propio Jorge Javier Vázquez (49).

Una confesión que ha dejado con la boca abierta, pero que, no obstante, ha pasado completamente desapercibida en la emisión del programa, ya que la ha realizado cuando se encontraba sola ante la cámara. Lo cierto es que este grupo de los cinco comensales tiene muy buena sintonía, lo han demostrado ya en la primera noche en la que no ha habido ningún enfrentamiento ni mal entendido. Raquel Mosquera ha provocado las mejores risas de la noche, contando miles de historias y sin parar de hablar.

