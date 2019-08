Jairo Alonso, novio de Díaz Ayuso: "Orgullo es lo que siento cada vez que te miro"

Jairo Alonso, el novio de la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso (40 años), ha ascendido hasta sus tuits fijados un mensaje de admiración y amor a su pareja en el día más importante de su vida laboral. Con una romántica foto ilustrando sus palabras, Alonso ha hablado del "orgullo" que siente por la mujer de su vida y la "lucha" que Díaz Ayuso ha emprendido contra todo y todos para llegar al punto donde se encuentra:

"Orgullo es lo que siento cada vez que te miro. Lo has conseguido a pesar de los millones de piedras que en tu camino pusieron. Nadie puede saber mejor que tú lo que es luchar contra todo y todos. Pero aún así nada pudo destruirte @IdiazAyuso #teadmiro me siento muy orgulloso de ti", reza el mensaje del joven peluquero.

Isabel Díaz Ayuso, que está divorciada, y Jairo Alonso, se conocieron en Sotillo de la Adrada, en Ávila, cuando apenas eran unos niños. Sin embargo, su relación empezó hace dos años, un momento clave en la historia laboral de la política, que ya se posicionada como la mano derecha de la entonces presidenta de todos los madrileños, Cristina Cifuentes (55).

No es Jairo la única persona que envía mensajes de amor a su pareja a través de sus redes sociales. Díaz Ayuso también ha plagado su cuenta de Twitter con románticas misivas de 140 caracteres a su razón de amor. Así lo apuntaba en una entrevista para El País, donde se refirió a Alonso como alguien "muy romántico, muy buena persona, transparente y siempre transmite lo que siente. Aquí no nos metemos en estas cosas. Yo, por ejemplo, no sé quién es creyente o qué piensan de la mayoría de las cosas".

Jairo Alonso inició su vida profesional trabajando como peluquero y estilista a la edad de 16 años. Durante un tiempo fue el máximo responsable de comunicación y marketing en la cadena de peluquería Rizo's, aunque en la actualidad ostenta el mismo cargo pero en una franquicia de restaurantes de comida de Líbano llamada Shukran Group.

Isabel Díaz Ayuso y su pareja, el empresario Jairo Alonso. Redes sociales

El estilista se ha convertido en el mejor defensor de su pareja, la inminente presidenta de la Comunidad de Madrid. A través de las redes sociales difunde las noticias de los éxitos de Ayuso y ataca sin piedad a los partidos políticos que cargan contra ella.

Por el momento no tienen hijos en común, aunque ambos han mostrado su deseo de convertirse en padres. Según desvela Informalia a través de fuentes cercanas a Isabel Díaz Ayuso, "a ella le gustaría ser madre, le encantan los niños. Isabel es una mujer fuerte, con carácter, nada rencorosa y que dice lo que piensa, una cualidad que ya le ha costado algún disgusto".

Este miércoles, la Asamblea de Madrid ha acogido la segunda sesión del debate de investidura en el que han intervenido los representantes de los seis grupos parlamentarios. La popular Isabel Díaz Ayuso se convertirá este 14 de agosto en la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y Vox.

