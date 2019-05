La alcaldable y madre Begoña Villacís acude a votar con Inés en el carrito

Begoña Villacís (41 años), candidata de Ciudadanos (Cs) a la alcaldía de Madrid, ha acudido a su cita con las urnas en la mañana de este domingo 26 de mayo. Tal y como estaba previsto, la líder de la formación naranja se ha acercado hasta el colegio Asunción Rincón, ubicado en la Avenida de Filipinas, en pleno barrio de Chamberí y lo ha hecho junto a su jefe de prensa y con una sorpresa: su hija recién nacida, Inés.

Begoña Villacís, a su llegada al colegio Asunción Rincón.

Si bien es cierto, la candidata capitalina ha optado por dejar a su pequeña fuera del colegio electoral mientras ella accedía, votaba y atendía a los medios de comunicación. "Hoy los madrileños nos jugamos el futuro de nuestra ciudad, de nuestra región y de Europa. Llevamos 4 años esperando esta oportunidad. Este 26 de mayo nadie pude quedarse en casa. ¡Yo ya he votado!", ha publicado Villacís a través de su cuenta de Instagram. Junto al texto, tres fotografías.

En la primera, aparece sonriente, justo antes de insertar en las urnas el sobre blanco, el correspondiente a las elecciones municipales En la segunda imagen, la Begoña más maternal empuja el carrito de su pequeña Inés, nacida hace apenas 9 días. Y en la tercera de las instantáneas, Villacís se fotografía con algunos de sus seguidores, sorprendidos por haber coincidido con su candidata justo en el momento de votar.

A su salida del centro electoral, Villacís ha atendido a la prensa y ha declarado: "Acabo de expresarme como ciudadana y además, quiero hacer un llamamiento a que todo el mundo aproveche el día de hoy para expresarse. El voto en democracia es la forma de expresarse".

Además, ha confesado que pasará el día en familia y con sus tres hijas: "El día lo pasaremos con la familia, ya tengo ahí... Hoy han venido todos a acompañarme. Me han dado una sorpresa porque han venido muchos familiares, han venido amigos... No tenía ni idea de que iban a venir. La verdad es que se han presentado todos aquí y me alegro mucho. Voy a pasar el día con mis hijas, ¡que ahora ya son tres!".

Begoña Villacís junto a su pequeña Inés en la jornada de reflexión. Instagram

Begoña Villacís ha vuelto a recurrir a la gabardina en blanco roto con botones en carey que llevó este sábado en la tradicional jornada de reflexión. La alcaldable está casada desde hace catorce años con el abogado Antonio Suárez-Valdés, experto en Derecho Militar y director de un Gabinete Jurídico que lleva sus apellidos.

Con el nacimiento de Inés este viernes 17 de mayo, Villacís ha comenzado un nuevo punto de partida familiar que se suma a otra fecha importante. Este domingo 26 de mayo su vida y la de toda su familia podría cambiar radicalmente con la posibilidad inminente de convertirse en la primera alcaldesa de Madrid al frente de la formación naranja.

[Más información: Begoña Villacís triunfa enseñando a Inés, en su paseo el día de reflexión]