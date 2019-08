Kiko Matamoros, muy enfadado con los compañeros que le acusan de exagerar su enfermedad

Se lleva hablando durante semanas de Kiko Matamoros (62 años) y su enfermedad: un tumor en el vejiga. Todo empezó en el momento en que el colaborador protagonizó un reportaje en una revista de tirada nacional junto con su novia, Marta López (22), desvelando que tenía varios tumores localizados y que tenía que ser operado cuanto antes para extirparlos.

Kiko Matamoros no quiere "renunciar a vivir"

Desde entonces, son muchas las opiniones y las críticas que ha recibido el colaborador y ahora, parece que está bastante enfadado con sus compañeros de Sálvame por la poca credibilidad que algunos le han otorgado sobre lo que le estaba sucediendo.

"Me ha molestado. Cada uno es libre de opinar lo que le de la gana y lamento no haber tenido una metástasis para su satisfacción, no pasa nada, la vida sigue" ha confesado Kiko Matamoros, bastante dolido con todo lo que ha tenido que escuchar estos días desde el plató de Sálvame.

Kiko Matamoros, por teléfono en el programa 'Sálvame'.

Durante su intervención telefónica, además, se produjo un brutal enfado protagonizado por Mila Ximénez (67). La periodista sevillana afirmó hace unos días que cuando salió el reportaje de Kiko en la revista hablando de su enfermedad, lo que estaba pactado era hablar de las vacaciones de él con Marta López, pero que la revista ya sabía de la enfermedad por personas ajenas al defensor del espectador; de ahí que le preguntasen por ello.

Kiko Matamoros, lejos de seguir apoyando la versión de Mila Ximénez, aseguró que había hablado con el director de la revista y que le había dicho que se habían enterado de la enfermedad por él. La exmujer de Manolo Santana (81) montaba en cólera y le mandaba un mensaje muy directo al director de la revista donde trabaja: "Me da igual, rompo relaciones, tú no me vas a dejar con el culo al aire, tú me dijiste a mí que no te lo había dicho Kiko".

Kiko Matamoros, muy enfadado con sus compañeros de 'Sálvame'.

Sobre su estado de salud, el exmarido de Makoke (49) no ha dudado en explicar cómo se encuentra ahora que ya ha pasado la operación: "Los resultados ya se conocen y efectivamente lo hemos cogido a tiempo, es un tumor que degenera en cáncer si no se extirpa a tiempo pero pertenece a una familia que puede volver a aparecer, hay que vigilarlo, hacer revisiones cada cierto tiempo y ya está".

En cuanto a lo volcados que han estado sus hijos con él en estos días, Kiko Matamoros ha confesado que: "Estoy orgulloso de todos mis hijos y he estado con mi nieto, que está precioso. Tengo ese orgullo de abuelo". Parece que este bache personal del colaborador de Sálvame ha hecho posible una reconciliación con todos sus hijos pero, especialmente, con Diego Matamoros (33), con quien sus problemas han sido públicos y notorios.

[Más información: Kiko Matamoros abandona el hospital tras extirparle un tumor y revela su próximo tratamiento]