Marta López, novia de Kiko Matamoros: "Voy a por todas en Miss España"

Marta López Álamo (22 años), novia de Kiko Matamoros (62), ya se encuentra en Melilla, preparada para el certamen de Miss España (rebautizado en la actualidad como Miss Mundo España) en el que representará a la provincia de Jaén.

Mientras tanto, su pareja continúa ingresado en el hospital, donde se recupera de la intervención a la que se sometió por un tumor en la vejiga. A pesar de estar lejos de Kiko Matamoros, la modelo, natural de Granada, asegura estar tranquila por la buena recuperación que está teniendo su novio: "Por suerte estaba bien ya, entonces me he venido tranquila".

Comienza Miss Mundo España 2019 con Marta López de participante

Marta, la presentación del certamen, ¿cómo se encuentra? ¿Nerviosa?

Pues estaba más nerviosa al principio, pero ahora con las compañeras, estoy más tranquila la verdad. Hay muy buen rollo.

¿Cómo se ha preparado estas últimas semanas?

Pues me he preparado con Julio y Jorge Matamoros, que son dos preparadores de Misses desde hace muchos años. He ensayado con ellos, clases de pasarelas, clases de maquillaje y peluquería y clases de oratoria, por supuesto. Y nada, viendo muchos vídeos también de Miss Mundo anteriores, para seguir el ejemplo de muchas chicas que han ganado y que están llevando una labor social impecable y siendo unas excelentes embajadoras de Miss Mundo.

¿Cómo está viviendo esta experiencia?

Pues por ahora muy bien, de verdad. Yo con las chicas con las que he tratado, que he tratado con casi todas, muy bien, muy buen rollo, mucho compañerismo y creo que va a ser muy divertido.

¿Se ha venido un poco con sabor amargo por haber dejado a Kiko en el hospital?

Bueno, por suerte estaba bien ya, entonces me he venido tranquila. Pero muy bien, todo bien con él.

Lo ha dejado en buenas manos, porque ha dejado a sus hijos a su lado.

Sí, claro.

¿Qué espera del certamen, Marta?

Pues espero hacer muchas amigas, aprender mucho, formarme como persona en otros ámbitos y tener otra visión y otra perspectiva del mundo, una labor social, concienciación con el medio ambiente. Un poco eso, y disfrutar.

El mensaje que mandaría ya para terminar.

No sé... (risas) Que voy a por todas y que si gano voy a ir a por todas más aún.

