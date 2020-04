El lado desconocido de Alejandro Nieto: su infancia, el drama de su hijo y sus amargas lágrimas

El nombre de Alejandro Nieto (29 años) permanecía alejado de los medios de comunicación desde hacía ya algún tiempo. Su polémico paso por Gran Hermano VIP y sus últimas apariciones en televisión no fueron suficientes para que el joven gaditano lograra hacerse un hueco en el siempre difícil mundo de platós.

En estos días, Nieto ha utilizado sus redes sociales para dar un grito desesperado al denunciar que hace más de dos meses que no sabe nada de su hijo de seis años. Con esto, su figura ha vuelto al foco mediático y muchas voces se han preguntado quién era realmente Alejandro Nieto, cómo llegó a la vida pública o a qué se dedica en la actualidad.

Alejandro Nieto nació en 1991 en El Puerto de Santa María, provincia de Cádiz. Se crió y creció en uno de los barrios más humildes de la citada localidad gaditana. En concreto en Los Milagros, una barriada acostumbrada a salir en la prensa por noticias sobre drogas, tiroteos o reyertas, pero en la que sus vecinos luchan cada día por demostrar que la realidad es muy diferente y que tan solo una pequeña parte de sus habitantes son los que crean esos problemas.

Nieto nunca fue demasiado buen estudiante, aunque sí que destacaba en el deporte. Su vínculo con su familia siempre ha dicho muy estrecho, para él es su máxima prioridad. Con su padre mantiene una relación muy especial, siempre ha sido el niño de sus ojos. De hecho, Alejandro estudió un FP de Electricidad para trabajar junto a su progenitor, electricista de profesión, mientras, a la vez, militaba en las filas del Real Betis Balompié en Sevilla intentando labrarse un futuro en el terreno de juego.

El fútbol no le duró demasiado tiempo, tan solo un año; y Alejandro empezó a sentir atracción por el universo de la moda. Guapo y tremendamente fotogénico, el portuense se presentó a varios castings hasta que logró dar con el certamen que le cambiaría la vida para siempre.

Alejandro Nieto, proclamado Mister España 2015.

En el año 2015 era elegido para representar a La Rioja -Cádiz ya estaba elegido- en el certamen Mister Internacional España -lo que comúnmente siempre ha sido Mister España-. Poco antes de eso, Nieto vivió un fuerte proceso de cambió, perdió más de 20 kilos y esculpió su cuerpo para llegar al pódium en su competición de belleza. Entre tanto, y con tan solo 23 años, se convertía en padre de su primer y único hijo, un niño al que con tan solo unos meses de vida le diagnosticaron una grave enfermedad.

En el concurso, Alejandro Nieto fue el mejor de sus 35 compañeros. Ganó Mister España 2015 y junto a la banda, la corona y el ramo de flores de triunfador, llegó otra mala noticia: no podría representar a España en la gran final mundial de Filipinas simplemente por el hecho de ser padre.

GH VIP y su vida actual

Alejandro Nieto en 'Gran Hermano VIP'.

En enero de 2016, su destino dio el vuelco definitivo. Alejandro aceptaba ingresar en la cuarta edición de Gran Hermano VIP y compartir espacio vital con personas como Laura Matamoros (26), Carlos Lozano (56), Raquel Bollo (44) o Rappel (74). Su paso por el reality estuvo marcado por polémica. Pese a mantener un perfil bajo al principio, con el paso de los días, el aislamiento y la falta de comida por perder varias pruebas semanales seguidas, Alejandro agrió su carácter. Una fuerte discusión con Laura Matamoros y unos comentarios absolutamente fuera de lugar provocaron que gran parte de la audiencia lo tildase de agresivo y machista.

Pero el objetivo de Alejandro dentro de la casa no era otro que el de ganar dinero para colmar de comodidades a su gran prioridad: su hijo enfermo. A las puertas de la gran final, el Súper comunicó a Nieto la fecha de la prueba médica que tanto tiempo llevaba esperando su pequeño. Un día que el gaditano tenía claro quería pasar junto a su vástago y por ello, sin dudarlo ni un segundo, decidió abandonar el concurso voluntariamente.

Su recorrido televisivo fue muy escaso, aunque encontró un buen filón en los bolos durante el verano aquel 2016. El Mister España anteponía su hijo a todo lo demás. La salud de su retoño era y es lo más importante en estos días en los que por suerte, el niño ya se encuentra sano. Desde hace algo más de mes y medio y debido a la alta tasa de paro en Cádiz, Alejandro decidió dejarlo todo para mudarse junto a su actual pareja a Gran Canaria. Allí trabaja como asesor óptico en Multiópticas y aunque aparentemente todo iba bien, ahora la vida la vuelve a zarandear.

Este lunes, Nieto utilizaba su cuenta de Instagram, donde atesora más de 65.000 seguidores, para denunciar públicamente la grave situación personal por la que está atravesando. Según ha desvelado él mismo entre lágrimas, lleva más de dos meses sin tener noticias sobre su hijo y su expareja y madre del pequeño no le responde a las llamadas ni los mensajes.

Alejandro Nieto, roto de dolor en Instagram.

"No sé absolutamente nada de mi hijo. Nada es nada. Si está bien, si está mal, regular... Nada. Me he atrevido a llamar a la madre de mi hijo y no me lo coge. He llamado y me he rebajado ya y he llamado hasta al novio de la madre de mi hijo y tampoco me dice si está bien o si está mal. Estoy desesperado. No lo escucho, no lo oigo... Me han dado días libres para poder ir. Pero ¿qué está pasando? Yo tengo mis derechos. Yo soy su padre", comenzaba relatando.

Y continuaba con un mensaje que preocupaba a sus followers: "Y voy a cometer una locura porque me estoy volviendo loco ya aquí de pensar, de pensar, de pensar. He estado un año entero en el hospital con él, y que venga alguien y me diga que no. He luchado por mi hijo. Me he negado a hacer cosas por mi hijo. Miles de cosas que yo podía haber estado en la tele... Pero no. Por mi hijo. Porque sé que ha pasado por una situación mala y digo: 'Lo mismo se me va', que es muy duro decirlo".

