Carlo Constanzia habla de la relación con sus primos Laura y Diego Matamoros

Carlo Constanzia (25 años) desfiló por la alfombra roja del Teatro Real junto al resto de invitados de la fiesta de Vanity Fair. La revista celebraba su décimo aniversario y entregaba un premio de lo más especial a la actriz Salma Hayek (52).

El hijo mayor de Mar Flores (49) no quiso faltar a este evento y aprovechó para hablar de la próxima serie en la que participará. Encantado con su soltería, Carlo también habló de sus primos, Laura (25) y Diego Matamoros (32).

Háblenos sobre la serie.

Es una serie de Atresmedia. Tengo un papel secundario y llevamos siete meses preparándonos y muy bien, estoy muy ilusionado. Dentro de poco empezamos a rodar, en octubre, se estrenará en febrero y ya me veréis.

¿Cómo es el personaje?

Ya lo veréis. Es una sorpresa muy grande.

¿Cómo lo describiría con una palabra?

Es muy yo.

¿Se siente identificado?

En varios aspectos diría, no puedo decir muchas cosas más.

No suelta prenda.

No puedo.

¿Se ha preparado físicamente?

Sí, llevamos siete meses preparándonos con dietas, gimnasio, de todo. El pelo va creciendo él solito, eso no supone demasiado esfuerzo.

¿Es por el personaje?

Sí, claro.

¿Y su grupo musical?

Ahora queda aparte. Hay que centrarse en los proyectos que uno tiene en el presente y más adelante retomaré ese proyecto. Lo llevaré lo más adelante que pueda, como siempre.

¿Qué le ha dicho tu familia?

Muy contentos todos, que lo haga lo mejor que pueda.

Ha seguido los pasos de su madre, empezó en la moda, sigue en la interpretación...

El mundo de la moda fue una coincidencia y esto sí que es algo para lo que me llevo preparando unos años y finalmente me han cogido. Ya me veréis en acción.

¿Le han dado algún consejo?

No, la verdad es que consejos más de cómo afrontar todo el proceso que es muy duro y bueno, estamos bastante a tope y 'cansaditos'. No, en general todo buenas palabras y de enhorabuena.

¿Qué referente tiene, o con quién le gustaría trabajar?

Con Johnny Depp (55), con Penélope Cruz (44) no estaría mal... Bueno, muchos. Quizás algún día.

¿Es dura la vida de actor?

Depende de cómo la tomes, supongo que la vida del obrero es más dura.

Carlo Constanzia en la alfombra roja del décimo aniversario de 'Vanity Fair' Gtres

¿Liga más ahora?

No ha cambiado mucho la situación, nunca se me ha dado mal la cosa y sigue bastante bien.

¿Corazón ocupado?

Siento decepcionaros pero soy un espíritu libre.

¿Ha conocido a Matías, el hijo de su prima Laura?

Sí, ya lo conocí y bueno, precioso. Muy grande y bueno. Súper bien con Laura, con ella siempre súper bien. Estuve muy contento de conocerlo, fue impactante.

¿Y con Diego?

Sí, bueno, con todo el mundo, dentro de lo que me permite el trabajo y a ellos el suyo. Siempre muy buena relación con todos.

¿Qué le ha parecido la actitud de Diego?

No sé nada, estoy sumergido en el gimnasio y lo que sé son las pesas del gimnasio, las pirámides y la comida por la noche.

¿No sabe nada?

No sé, si me llegan informaciones encantado. Si no, no iré a buscarlas.