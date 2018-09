El accidente por el que Viri, la mujer de Mariano Rajoy, estará un mes inmovilizada en casa

Poco o nada se sabe sobre la mujer de quien fuera presidente del Gobierno de España desde el año 2011 hasta la moción de censura del pasado mes de junio. Las preguntas sobre Elvira Fernández-Balboa (53 años), el mayor apoyo de Mariano Rajoy (63), han sido una constante antes, durante y sobre todo después de su estancia en Moncloa.

Dejado a sus espaldas el palacio presidencial y habiendo instalado su nueva vida en el dúplex de Aravaca -que abandonó bastante después de que Rajoy se convirtiera en presidente electo-, ahora Viri se ha topado con un inesperado percance. Un accidente que según ha podido saber este periódico en exclusiva ha acabado con uno de sus tobillos fracturado. La delicada situación, afortunadamente, no fue a más y por estricta recomendación médica, Elvira deberá permanecer en casa aproximadamente un mes, reposando y recuperándose hasta que su articulación vuelva a tener la fuerza de antaño.

Mariano Rajoy su esposa, Elvira Fernández-Balboa. Gtres

No es este último el mejor año en la vida de la familia Rajoy Fernández, que se ha visto envuelta en un tiempo apresurado de convulsos cambios personales y profesionales. Hace algo más de tres meses, el jefe del Ejecutivo se enfrentaba a una moción de censura histórica que acababa con sus huesos fuera del Congreso y apartado de la Moncloa. A continuación, Rajoy anunciaba su marcha definitiva de la vida pública y volvía a su puesto de trabajo como registrador de la propriedad cuya plaza estaba en la localidad alicantina de Santa Pola.

Fuentes consultadas por este periódico informan de que "en el tiempo en que Rajoy ha estado en Santa Pola, Viri ha permanecido siempre en Madrid. Rajoy pasaba allí pocos días a la semana y en cuanto podía, volvía a la capital". Solicitado y concedido su traslado, se espera que el próximo lunes 1 de octubre, Rajoy pueda ocupar su puesto como registrador de la propiedad en la segunda planta del edificio del Paseo de la Castellana, 44. Mientras que llega ese momento, el expresidente se ha tenido que lidiar con la contrariada noticia de la rotura de tobillo de su razón de amor.

Mariano Rajoy y Viri, su gran historia en palabras del expresidente

La historia de amor de Elvira y Mariano nació en un pequeño bar de Sanxenxo (Pontevedra), patria chica de ambos, en el verano de 1992. Fue el propio ex mandatario quien en su biografía escribió unas románticas palabras que seguro Viri atesora a buen recaudo y la refuerza en estos duros momentos: "Tan guapa y con una personalidad muy marcada a la vez que discreta e inteligente, no me iba a dejar indiferente de por vida". Apenas cuatro años después aquel chispazo en La Luna -el famoso bar-, Rajoy y Viri se casaban y la Biblia del corazón exhibía su enlace, muy a pesar del deseo de la novia, que jamás habría querido verse en la portada de ¡HOLA!.

Mariano Rajoy y Elvira Fernánez se besan tras la victoria del mandatario político. Gtres

Fruto de su matrimonio, la pareja tiene dos hijos: Mariano Jr. (19) y Juan (12). En la misma línea de distancia con el foco mediático se encuentra Mariano, el primogénito de la pareja y quien a sus 19 años estudia segundo de Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE), un centro privado por el que la familia Rajoy-Fernández desembolsa algo más de 18.000 euros anuales.

Mariano, Mariano Jr., y el pequeño y espontáneo Juan son los tres grandes apoyos de Viri en estos momentos en los que la mujer del expresidente necesita más que nunca el cariño y el cuidado de los hombres de su vida.

