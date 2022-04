Laura Matamoros y Benji Aparicio, en crisis: llevan semanas haciendo vida por separado

Laura Matamoros (29 años) y Benji Aparicio (32) vuelven a estar en crisis. Tan sólo cuatro meses después de que la influencer diera a luz a su segundo hijo en común con el chef, el pequeño Benjamín, al que cariñosamente todos llaman Benji, la pareja hace vida por separados. No es la primera vez que Laura y Benji se toman un tiempo para respirar, pues se trata de una relación de seis años que ha estado marcada por los altibajos.

Según informa la revista Semana, la hija de Kiko Matamoros (65) y el empresario hostelero, dueño de uno de los restaurantes más punteros del barrio de Salamanca de Madrid, han puesto tierra de por medio y llevan semanas viviendo en hogares diferentes. De hecho, esta Semana Santa la crisis entre ellos se ha hecho aún más evidente al haberla pasado en destinos diferentes. Ella se ha escapado a Marbella junto a sus dos hijos. No obstante, el chef no ha estado a su lado en esta ocasión.

Fue justo hace un año, en abril de 2021, cuando Benji Aparicio decidía poner fin a su relación sentimental con la que entonces era madre sólo de su primer hijo, Matías (4). "Llevamos mal un tiempo, casi desde que nació el bebé", expresaba Laura en la publicación que este miércoles informa de su bache sentimental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

Ese fue el comienzo, pero el punto álgido de aquella grave crisis tuvo lugar a principios del año 2019: "Lo cierto es que mal, lo que se dice mal, hemos estado estos dos meses. Pero desde que llegó el niño tuvimos problemas y empezamos con cosas que no deberían haber pasado...", confesaba Laura en la citada publicación.

Las razones tras la ruptura fueron varias y complejas: "Un poco por todo. Benji pasa muchas horas en el trabajo, es verdad. Pero la relación no estaba bien. No hacíamos planes juntos, no hacíamos las cosas que hubiésemos podido hacer como una pareja de 25 años, aunque fuera con un niño".

Poco después, la pareja volvía a darse una nueva oportunidad que conocíamos de la manera más especial: por un embarazo. Matamoros desvelaba que se encontraba en estado de buena esperanza junto a su novio, Benji Aparicio, con quien había vuelto a hacer las paces por su amor común y por el bien de su hijo Mati.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

Laura y Benji comenzaron una discreta relación en el año 2016. Meses después, ella se embarcaba en la aventura de Supervivientes y, a su vuelta, en julio de 2017, se quedaba embarazada de su primer hijo junto a su gran amor.

El 2 de mayo de 2018 nacía Matías y, ocho meses después, llegaría la primera ruptura. En aquel momento, Laura comenzó un apasionado romance con el influencer Daniel Illescas (29). Sin embargo, regresó a los brazos de Benji, de quien ahora, según parece, ha vuelto a separarse, de momento, al menos, físicamente.

