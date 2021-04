Benji Aparicio rompe con Laura Matamoros: desvelamos los motivos

Laura Matamoros (28 años) y Benji Aparicio (31) han roto su relación después de la segunda oportunidad que se dieron hace algo más de un año tras un primer quiebre. La ya expareja tiene un hijo en común, Matías Aparicio Matamoros, que cumplirá tres años el próximo mes de mayo. Los comentarios sobre una posible crisis entre la influencer y el chef empezaron hace algunas semanas.

Las redes sociales de personas tan expuestas y observadas como Laura Matamoros a menudo permiten ver qué sucede a su alrededor de su vida laboral y personal. Su novio dejó de aparecer hace tiempo. Según ha desvelado ¡HOLA! la pareja ha roto y ha sido el empresario hostelero quien ha tomado la determinación de acabar con todo. Hasta el momento, no existen terceras personas involucradas y los verdaderos motivos de su separación definitiva han sido el deterioro de la convivencia y el mismo propio de la relación.

Laura y Benji comenzaron una discreta relación en el año 2016. Meses después, ella se embarcaba en la aventura de Supervivientes y, a su vuelta, justo en julio de 2017, se quedaba embarazada del que sería su primer y único hijo junto a su gran amor. El 2 de mayo de 2018 nacía Matías y, ocho meses más tarde, en enero de 2019, sus progenitores decidían poner fin a su romance tal y como confirmaba la propia Laura a golpe de exclusiva.

"Llevamos mal un tiempo, casi desde que nació el bebé", declaraba la hija de Kiko Matamoros (64) en Semana. Ese fue el comienzo, pero el punto álgido de esta crisis tuvo lugar a principios de aquel 2019: "Lo cierto es que mal, lo que se dice mal, hemos estado estos dos meses. Pero desde que llegó el niño tuvimos problemas y empezamos con cosas que no deberían haber pasado...", confesaba.

Las razones tras aquella ruptura son varias y complejas: "Un poco por todo. Benji pasa muchas horas en el trabajo, es verdad. Pero la relación no estaba bien. No hacíamos planes juntos, no hacíamos las cosas que hubiésemos podido hacer como una pareja de 25 años, aunque fuera con un niño, algo que, por otra parte, también nos ha limitado mucho", relataba con cierto dolor.

Tras una breve relación de Laura con el también influencer Daniel Illescas (28), la hermana de Diego Matamoros (34) volvía a los brazos de su pareja y padre de su hijo. Las primeras fotografías de ellos eran la de unos padres absolutamente normales jugando con su bebé en un parque. Pero el día a día y los constantes encuentros por el pequeño Matías provocaron un nuevo acercamiento.

Laura y Benji confirmaron su vuelta juntos hace algo más de un año. Fue durante el primer confinamiento por la pandemia de coronavirus el momento en el que todos los followers de la influencer pudieron ver que ambos pasaban los días juntos, cocinando en el jardín de su nueva casa o compartiendo momentos con el pequeño Matías. Ahora la pareja rompe de nuevo y tan sólo el tiempo dirá si habrá una tercera oportunidad o si esta separación es ya la definitiva.

