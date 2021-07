Mar Flores y Elías Sacal rompen de nuevo: así han sido sus cuatro años de relación intermitente

Tras haber superado varias crisis durante sus cuatro años de relación, Mar Flores (52 años) y Elías Sacal han vuelto a poner fin a su historia de amor. Hace aproximadamente tres meses que ya no son pareja, tiempo en el que el empresario mexicano habría podido rehacer su vida sentimental.

Aunque se desconocen las razones que los llevó a tomar esta decisión, una vez más, en los últimos días la prensa mexicana se ha hecho eco de que Elías Sacal comenzó una relación con Rossana Lerdo de Tejada, reconocida coleccionista de arte y viuda del magnate azteca Jorge Vergara. Ambos fueron vistos hace unos días en uno de los restaurantes más populares de Miami.

Mar Flores y Elías Sacal en las playas de San Bartolomé en el Caribe. Gtres

Pero esta no es la primera vez que la modelo española rompe su romance con el empresario mexicano. Desde que comenzaron su relación en 2016 han protagonizado sonadas rupturas que han acabado en reconciliaciones. Ella misma llegó a explicar en la revista ¡HOLA! que sus idas y venidas con Sacal eran producto de su estilo de vida. "Estoy en una relación que, debido a la distancia y a las situaciones de cada uno, ha tenido sus altos y sus bajos, y seguirá teniéndolos, me imagino... Pero he aprendido a vivirla de una manera muy madura, vivimos el día a día. Ninguno de los dos pide más de lo que sabe que el otro le puede dar", comentó Mar Flores en una entrevista concedida en 2019. Sus palabras, más que acertadas han vuelto a cobrar relevancia ahora con su nueva ruptura.

La última vez Mar Flores y Elías Sacal fueron vistos públicamente, fue a finales de 2020, cuando despidieron el año desde la isla de San Bartolomé en el Caribe. Allí disfrutaron de una romántica escapada en un enclave de ensueño, conocido por sus playas cristalinas. Entonces parecía que su amor de ida y vuelta atravesaba una bonita etapa a la que no le dieron continuidad.

Mar Flores y Elías Sacal durante unas vacaciones en Francia. Gtres

Este miércoles han vuelto a ser protagonistas de la prensa rosa por una nueva ruptura que suman a sus cinco años de relación. Mar Flores y Elías Sacal comenzaron a salir en 2016, pero siete meses después, según anunció la propia modelo, pusieron fin a su romance por primera vez, debido a su incompatibilidad. Sin embargo, días después sorprendieron con su regreso.

A partir de allí han sufrido alrededor de tres crisis más que han sido pasajeras y han terminado con reconciliaciones en lugares paradisíacos. Así ocurrió en 2018, cuando mostraron su idilio en Saint-Tropez después de haberse distanciado durante tres meses. Hasta ahora, no se puede predecir si su nueva ruptura volverá a ser pasajera o si ya han puesto punto final a su noviazgo de altibajos.

[Más información: Los diseños de la marca de Mar Flores tienen su versión 'low cost' en una famosa plataforma china]