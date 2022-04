Letizia recupera su criticado look infantil con el abrigo rosa pastel que estrenó en 2018

Una de las cosas que más nos gusta del armario de la Reina y que mucha gente le critica son sus cambios de rumbo. No se puede decir que Letizia (49 años) tenga un estilo definido y propio, a ella le gusta todo, probar y acertar o errar. Eso nos da mucho juego a nosotros y además, hace que cada aparición sea una sorpresa. Si este miércoles en Mallorca la esposa de Felipe VI (54) se vestía en modo serio, con un diseño de Massimo Dutti en rojo oscuro, manga larga y casi hasta los pies, este jueves ha escogido un look infantil, de niña buena. Dos Letizias muy distintas en 24 horas.

La cita ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela donde los Reyes han ofrecido un almuerzo en honor al presidente de Bulgaria, Rumen Radev y su esposa, Desislava Radeva, que se encuentran en España de visita oficial. No hace calor en Madrid, pero ya sabemos que la temperatura no es algo que influya a nuestra Reina a la hora de elegir vestuario y ha lucido un mini vestido, por encima de las rodillas, sin medias. Es verdad que en la calle iba a estar solo el ratito del recibimiento y las fotos, pero se le han tenido que congelar las piernas.

Los reyes Felipe VI y Letizia con el presidente de Bulgaria, Rumen Radev, y a su esposa, Desislava Radeva.

Se trata de un diseño naíf de Carolina Herrera en forma de vestido-abrigo, estilo muñequita, en rosa pastel y con flores bordadas. El cuello es tipo camisero y destacan mucho los botones tipo joya que lleva en dos filas. Lo tiene en su armario desde hace cuatro años y pertenece a la colección de la firma de la temporada otoño 2018. Cuando lo adquirió tenía un precio de 2.456 euros. El diseño original lleva debajo un vestido a juego, pero no sabemos si Letizia lo tiene en el armario porque siempre le hemos visto el abrigo solo, lo lleva atado hasta arriba, así que no sabemos si debajo está el otro diseño, aunque sospechamos que no.

La primera vez que le vimos esta pieza de Carolina Herrera fue en un acto parecido, ya que también era un almuerzo, pero esta vez con el entonces presidente de México, Peña Nieto. En aquella ocasión fue ampliamente criticado en las redes sociales y en medios especializados, pues lo tacharon de demasiado infantil, y se dijo que era más idóneo para su hija Leonor. Sin embargo, unas semanas después volvió a llevarlo para el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Pero desde entonces había desaparecido.

Letizia en una foto detalle de sus pendientes Doble Daga de Gold&Roses. Gtres

Como estaba en casa, la Reina no ha llevado bolso y ha combinado el abrigo-vestido con unos salones de ante rosa de la firma española Lodi.En cuanto a las joyas ha elegido los pendientes Doble Daga de Gold&Roses, firma española de la que tiene varias piezas en su joyero.

[Más información: El total look en rojo de Letizia: vestido de Massimo Dutti y zapatos de piel de cocodrilo]

Sigue los temas que te interesan