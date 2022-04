Carmen Lomana: "Las redes están llenas de ofendiditos y de tontos. A ver si Elon Musk pone un poco de orden"

Este jueves 28 de abril de 2022 ha sido un día importante en la vida de Carmen Lomana (73 años). La socialité ha presentado oficialmente su nueva colección de joyas en colaboración con Luxenter.

A las diez y media de la mañana, en la sexta planta de El Corte Inglés de la Castellana, en el restaurante Las Nubes, Carmen ha atendido, solícita y amable, a los medios de comunicación y a todos los asistentes.

Con un ceñido y favorecedor vestido color nude, de manga fruncida, la empresaria ha charlado con EL ESPAÑOL minutos antes de comenzar la presentación. Siempre generosa, y sin ningún filtro a la hora de hablar de cualquier tema de actualidad, Lomana no ha esquivado ninguna pregunta.

Carmen Lomana en la presentación del libro 'El joyero de la Reina', en Madrid, en noviembre de 2021. Gtres

Tan pronto rememora, con un punto de emoción en la voz, cómo su abuela le legó una joya muy especial, como alza la voz contra las voces críticas y ávidas de polémicas vacuas a golpe de tuit. Lomana entra al trapo y da su opinión sobre el escándalo de Luis Medina (41), el regreso de Juan Carlos I (84) a España y hasta reflexiona sobre el amor. ¿Está Carmen Lomana enamorada?

Nueva colección de joyas con Luxenter. Cuéntenos cómo surge esta colaboración.

Todas estas joyas están gustando muchísimo, se están vendiendo fenomenal. Es una colección más amplia. Como he renovado con Luxenter, estamos haciendo más cosas. Esto surgió porque Luxenter se puso en contacto conmigo. Yo conocía la firma, pero me parecía que era un tipo de joyas que a mí no me iban. Yo nunca voy a hacer publicidad de algo que yo nunca me pondría.

¿Cómo le gustan las joyas?

Yo soy mucho más de joya grande, me encantan las piedras de colores. Bueno, pues les dije que si querían, tenían que dejarme que yo participase activamente en el diseño, en lo que me gusta y en lo que no. Me dijeron que adelante. Empezamos con una pequeña colección, para ver cómo funcionaba. Ha funcionado maravillosamente. Ahora, han sacado otra y ya está a la venta.

¿Cuál es su joya más especial y que la ha acompañado toda la vida?

Yo cambio mucho. O sea, no llevo todos los días la misma. Llevo joyas de mi madre, joyas que me regaló Guillermo, pero hay una que le tengo un cariño súper especial. Es una pulsera isabelina, maravillosa, de mi abuela. Que a mí me fascinaba de pequeña. Siempre le decía 'déjamela'. Ella tenía muchas cosas, pero a mí me fascinaba esa. A los niños les gustan las joyas muy aparentes, grandes, y me la dejaba para jugar.

Siempre era como mi sueño de joya. Cuando murió, me la dejó en el testamento. Esa era para su nieta Carmen. Claro que me la pongo, pero no es una joya fácil. La tengo tanto cariño... Y luego unos pendientes que me regaló Guillermo, que fueron la primera joya importante que me regaló. Ésa y un colgante de perlas australianas. Era una época en la que las australianas eran carísimas y me decía él 'pero, esto, ¿puede ser tan caro?'.

¿Qué es para usted una joya?

Siempre detrás de una joya hay una historia de amor, de superación, de deseo. Por eso las joyas son tan míticas.

Está atravesando un buen momento profesional.

Estoy trabajando mucho en Antena 3 y en Telemadrid. Están apostando por nuevos programas y proyectos. El viernes salgo en el programa de 10 momentos, con Anne Igartiburu (53). Ahora también he empezado un podcast con Miguel Lago, que os va a encantar. La radio, el periódico... ¡Toco los medios en todas las teclas!

Usted genera muchas polémicas en redes sociales...

¡Es que se montan unos líos! Las redes están llenas de ofendiditos y de tontos. Estoy encantada de que Elon Musk (50) haya comprado Twitter. ¡A ver si pone orden! ¡Que ahí no entre nadie que no esté identificado!

Por ejemplo, se ha hablado de una polémica con Victoria Federica.

La adoro. Además, nos queremos mucho. No somos amigas de salir, pero nos queremos. Cuando nos vemos, somos amigotas de fiestas. Siempre nos vemos en Starlite, en la fiesta de Elle, en la de Pronovias. ¡Nunca nos vemos en un entierro! La quiero mucho. Es muy cariñosa y muy normal. Entiendo muy bien que no quiera hablar. ¡Sin decir nada ya te adjudican cosas!

Se ha especulado con una crisis de pareja, con Jorge Bárcenas.

¡Qué va! Estuve hablando con Jorge y están estupendamente. Además, si en un momento tuvieran crisis es normal. ¡Con los años que tienen!

La empresaria Carmen Lomana durante el aniversario de Elle Magazine en diciembre de 2020. Gtres

¿Usted opina que Juan Carlos debe volver?

Cuando sea el momento oportuno, pues claro. Desde luego, yo quiero que el rey emérito muera en España. Con su familia y en su país. Se diga lo que se diga. Hay que tener conmiseración y humanidad y agradecimiento. Nada se ha demostrado.

En los últimos días se ha mostrado especialmente dura con Luis Medina. ¿Sigue pensando lo mismo?

¡Dura no! Yo he dicho que no se puede ser tan inconsciente o tonto. O llámalo como quieras. No se puede hacer lo que han hecho, y encima todo mal. Porque para que su banco sea el que ha denunciado lo que estaban haciendo... ¡Ha sido el mismo banco! Estaban haciendo cosas alucinantes. Primero, a ver quién mete un millón de euros en su cuenta sin justificar. Y rarísimo, porque los bancos no te dejan; te piden justificación. Luego, empezar a gastar como un loco. Él y su compi.

Y además, queda como muy hortera. 'Voy a tener aquí todos los objetos de deseo a base de unas comisiones vergonzosas'. Luego, alzamiento de bienes, cuando sabes que estás en el ojo de la Fiscalía y todo. Vacías las cuentas... A Luis, como persona, le tengo mucha simpatía y cariño.

¿Y a su madre, Naty? ¿Ha podido hablar con ella?

A Naty, mucho. Son momentos difíciles, que no son para llamar a nadie. ¡Qué le vas a decir! Y no soy tan, tan amiga como para meterme en su intimidad.

Por último, ¿Carmen Lomana tiene el corazón contento?

Yo lo tengo muy contento. Pero al que me lo contente nunca lo voy a llevar a un photocall. No, porque ese es mi mundo, una parte de mi mundo. Eso es mío y no tengo por qué involucrar a nadie que no esté en ese mundo. Te advierto que el ser popular o famosa es fatal para ligar. ¡A no ser que seas un fresco!

