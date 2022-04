La intensa y misteriosa vida de Juan Diego: de su idilio con Concha Velasco a su paternidad a los 50

Juan Diego Ruiz Moreno, unos de los rostros más conocidos del cine español ha fallecido a los 79 años a causa de una larga enfermedad. A sus espaldas deja una amplia carrera en la que sobresalen títulos como Los Santos Inocentes, Vete de mí o Que se mueran los feos. Si por algo destacaba el sevillano era por una gran polivalencia que le permitía tanto hacer comedia como dramas, como demostró en Los hombres de Paco, la serie que le dio a conocer entre el público más joven.

Su salto al mundo de la interpretación llegó cuando apenas tenía 15 años y es que quería alejarse de los trabajos del campo. Tras una temporada en su Sevilla natal, se mudó a Madrid para comenzar la que sería una carrera cargada de éxitos. Juan Diego no tardó en encadenar proyectos y, cuanto más conocido se hacía su nombre, más misteriosa era su vida privada.

Siempre se esforzó para dejar a un lado su parte más íntima, aunque no pudo evitar que se conociera su relación con dos famosas mujeres, la dramaturga Ana Diosdado y Concha Velasco (82). De su romance con la actriz apenas se conocieron detalles hasta 2014, cuando la intérprete publicó su libro de memorias, El éxito se paga. En él, Velasco recordaba que le conoció en 1970 tras su noviazgo con José Luis Sáenz de Heredia: "Había escarmentado tras esa relación con un hombre mucho mayor y me enamoré de un hombre totalmente distinto, mucho más joven: el actor Juan Diego, que tampoco creo que me amara en exceso", dijo.

El actor Juan Diego durante los Premios Goya del año 2020. Gtres

"Juan Diego era arrasador, combativo, te hacía tomar conciencia y te hacía tomarla de forma apasionada, me hizo descubrir a los 31 lo que tenía que haber vivido a los 18", escribía Concha sobre el que fuera su pareja.

Ruiz Moreno llegó a su vida cuando más falta le hacía y es que, según contó, le hizo ampliar horizontes y le descubrió el mundo de la película. "Mi relación con Juan coincidió en el tiempo con el momento que yo, por decirlo de algún modo, empecé a despertar políticamente. Me ocurrió lo mismo que a nuestro país: viví una transición política. Pero la mía se produjo mucho antes".

Pese a todo, el noviazgo entre Juan Diego y Concha Velasco no llegó a buen puerto: "No acababa de gustarme nuestra relación: yo me quería casar y formar una familia, y él no, o no exactamente de la manera en que yo quería hacerlo", recordó ella en sus memorias. La amistad, sin embargo, perduró.

Pero Concha no fue su primer gran amor. Antes de que ella llegara a su vida, Juan Diego dio la bienvenida en 1970 a su primer hijo, Adán, fruto de su relación con una actriz de reparto cuyo nombre se desconoce hoy día.

"No había tiempo para nada: ni para ser padre, ni para amar, ni para nada. Nació en el 70, casi en plena guerra, ¡en plena resurrección de las fuerzas democráticas contra el fascismo! Yo ya militaba en el Partido Comunista, estábamos todo el día de asamblea, con las luchas de los actores...", decía Juan Diego sobre su primogénito a Fotogramas en una entrevista en el año 2008.

Repitió en la paternidad casi tres décadas después, junto a una nueva mujer y un contexto totalmente diferente. Su segundo vástago, Diego, llegó cuando ya había pasado con creces la cincuentena. Conoció a la actriz Clara Sanchís, la madre del niño, en el teatro, donde compartieron varias funciones teatrales. El amor no tardó en surgir y formaron una familia con la llegada del pequeño.

El actor Juan Diego en una de sus últimas apariciones, en julio de 2021 durante la presentación de la cinta 'El Cover'. Gtres

Como sucede con el resto de la vida privada de Juan Diego, apenas se conocen detalles de este joven que ronda la veintena y es que, al contrario que sus padres, él ha decidido vivir -de momento- alejado de los focos.

