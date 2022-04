El total look en rojo de Letizia: vestido de Massimo Dutti y zapatos de piel de cocodrilo

Los Reyes han viajado a Mallorca, pero no para disfrutar de unos días de descanso en la isla ni para recuperar la tradicional Misa de Pascua en la Catedral que este año se han saltado sin dar explicaciones.

Los monarcas han protagonizado el acto central de la cuarta parada del Tour del Talento, que se lleva a cabo durante dos días en la capital balear. Felipe VI (54 años) y Letizia (49) asistieron a su inauguración a principios de marzo en Málaga y se trata de que se convierta en un movimiento por y para el futuro de los jóvenes en España que ha sido puesto en marcha por la Fundación Princesa de Girona.

Durante el transcurso del evento se ha anunciado también el ganador del Premio de la Fundación en la categoría de Investigación Científica 2022.

Para el viaje relámpago a la isla, la Reina ha tirado de fondo de armario. No todos los días podían ser fiesta, y tras el estreno maravilloso, en verde esmeralda y firmado por la española María Barragán Costura de este pasado martes, Letizia ha preferido sacar de su armario uno de esos vestidos básicos que le hemos visto muchas veces y que bueno, son correctos, bonitos, y perfectos para un acto como el de este miércoles 27 de abril de 2022.

En esta ocasión se trata de un diseño de Massimo Dutti en color rojo oscuro y realizado en algodón ligero, lo que le da un aire overside y fluido. Tiene el cuello a caja, hombreras, manga larga y se ajusta en la cintura (requisito necesario para ella) para terminar en una falda midi evasé.

Letizia lo estrenó en febrero del año pasado con motivo de la exposición de Concepción Arenal y después lo volvió a llevar en marzo de ese mismo 2021 en Andorra, durante la visita oficial que realizó acompañando al Rey.

Se trata de un look en el que la Reina corrige errores. Es decir, es un patrón overside que no se ciñe, en su modo original, a su cintura lo suficiente, como a ella le gusta. La primera vez lo llevó suelto y luego probó con un cinturón. Pero el resultado no debió de convencerle porque esta mañana en Mallorca ha vuelto a llevarlo como lo compró, sin nada.

Los complementos elegidos iban a tono con la prenda de la firma de Inditex, cartera y salones, realizados en piel que imita la textura de la del cocodrilo son de la firma española Magrit.

Lo único nuevo del look de Mallorca lo hemos descubierto gracias a que Letizia se ha recogido el pelo en una coleta baja. Entonces se han podido observar unos pendientes en forma de hojas, parecen tres de distintos materiales, que no habíamos visto nunca. Por supuesto, haciéndoles compañía, llevaba el anillo de Karen Hallam.

