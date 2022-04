Kiosco rosa, en vídeo: la dura declaración de Alejandro Reyes sobre su padre, Pepe Navarro

Este miércoles, día 27 de abril, las revistas más importantes especializadas en corazón en España han regresado a los kioscos y EL ESPAÑOL ha resaltado sus noticias más importantes.

¡HOLA! cede su protagonismo en portada a Leonor (16 años), Irene Urdangarin (16) y Victoria Federica (21), "la nueva generación Real, protagonista de la actualidad".

El mismo medio entrevista a Patricia Cerezo (50), exmujer de Ramón García (60), quien "habla por primera vez de su nueva vida tras su separación de Ramón García". Semana, por su parte, entrevista en exclusiva a Olga Moreno (46), la exmujer de Antonio David Flores (46).

Rompe su silencio y sostiene: "No me merezco lo que me ha pasado". Y añade en otro titular: "Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo le he amado". Lecturas, en otro orden de cosas, entrevista a Alejandro Reyes (22), el hijo de Ivonne Reyes (54) y Pepe Navarro (70).

El joven se muestra más directo y taxativo que nunca con el que es su padre, según la Justicia: "Me da vergüenza ser hijo de Pepe Navarro". Por último, Diez Minutos se decanta por Kiko Hernández (45), quien asegura desde su portada: "Matamoros (65) me dijo que va a ir a saco contra Nacho Palau (51)".

