Carlo Costanzia desvela cómo es la relación con sus primos, Laura y Diego Matamoros

Carlo Costanzia (26 años) ha dado el salto a la fama por el éxito de la serie Toy Boy, pero lo cierto es que siempre ha vivido acostumbrado a las cámaras y al papel couché de la mano de su madre, Mar Flores (50).

Después de confesar cómo está viviendo la fama y en qué punto se encuentra su corazón, el joven actor desvela cómo está viviendo su madre la cuarentena y cómo es la relación con sus primos, Laura (27) y Diego Matamoros (33).

¿Cómo está llevando su madre este confinamiento?

Pues bien, ella está en casa con los niños y gracias a Dios estamos todos sanos así que bien.

El actor hace de 'stripper' en 'Toy Boy'. Redes sociales

Ella también es una mujer muy activa y positiva, pero habrá momentos de saturación.

Me imagino que como para cualquier padre el estar 24/7 con los niños en casa tiene que terminar siendo un poco desquiciante. Sí que es verdad que tienen jardín, tienen la posibilidad de descansar dentro de su nido.

Al que parece que le ha afectado un poquito más es a su primo Diego, que ha tenido síntomas del coronavirus.

Sí, estuve hablando con él y sí que supe que tuvo un poco esta patología parecida a lo que podía ser coronavirus. Lo que sí que sé es que lo ha pasado, que está bien y que está en forma, eso es lo importante, que no haya sido nada grave ni haya ido a más.

Laura se está convirtiendo en su ángel de la guarda, le lleva la comida a casa y le cuida.

De esto sí que no tenía ni idea, me lo acabas de decir tú. Pero vamos me parece lo correcto, al final entre hermanos y entre familia es lo que hay que hacer, cuidarse los unos a los otros y cuando no puede uno, el otro. Me parece una cosa muy positiva.

Carlo desconocía la ruptura entre su primo Diego Matamoros y Estela. Redes sociales

¿Laura lo lleva bien con su familia en casa?

Sí, con Laura hablo un poco más a menudo, tengo un poco más de contacto y sí que hablamos de vez en cuando y sé que está muy bien, en casa, disfrutando del niño, cocinando, muy activa en las redes, divina como siempre.

A Diego ahora le ha tocado pasar la cuarentena solo después de romper con Estela.

Ah, pues no lo sabía, ¿se ha dejado con Estela? Pues no tenía ni idea. Lo siento. Yo nunca he conocido a Estela pero supongo que una ruptura siempre es algo difícil de pasar, espero que mi primo y también Estela lo estén pasando de la mejor manera posible.

[Más información: Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores: "Mi madre está flipando con la gente que me sigue"]