De Carlo Costanzia a José Fernando: los hijos de famosos que han tenido problemas judiciales

A veces, ser hijo de un famoso o una celebridad parece significar un cheque en blanco, un salvoconducto o una patente de corso. El actor Carlo Costanzia (30), hijo de Mar Flores (54), ha sido condenado a 21 meses de prisión por un delito continuado de estafa agravada, ya que como recoge la sentencia, se ha probado que en 2019, tanto el descendiente de la modelo como un tal R.B.M. "de común acuerdo guiados por el ánimo de ilícito beneficio fingiendo solvencia, urdieron un plan consistente en captar clientes para venderles vehículos de alta gama que en ningún caso se materializarían pues jamás llegaron a adquirirlos (…). De esta forma, los acusados solicitaban dinero por adelantado a los perjudicados".

A través de la revista ¡HOLA!, la modelo y madre de Carlo confesó sentirse "destrozada" por la decisión de la Audiencia Provincial de Málaga y "creía firmemente en la inocencia" de su primogénito, fruto de su fallido matrimonio con el aristócrata y empresario italiano Carlo Costanzia di Costigliole.

A raíz de este escándalo que ha sacudido las páginas del papel cuché, JALEOS hace un repaso por algunos de los rostros más conocidos del panorama social nacional e internacional que también han estado en el punto de mira de la justicia. En varios casos, la justicia aún está investigando.

En nuestro país, uno de los temas que sacudió los cimientos de la jet set fue cuando en abril del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción acusó a Luis Medina -hijo de Naty Abascal (80) y del fallecido Rafael de Medina y Fernández de Córdoba fue un empresario y aristócrata español, XIX duque de Feria- de presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por la compra de material sanitario durante la crisis sanitaria de la Covid. En la denominada operación mascarillas, el pasado 19 de mayo se supo que el Fiscal pide al aristócrata una pena de 9 años y 10 meses de prisión por los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa agravada. Durante gran parte de este suceso, madre e hijo se fugaron a la casa que la estilista posee Algarve portugués para huir de la presión mediática.

[Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores, condenado a 21 meses de prisión por un delito de estafa]

Luis Medina, hijo de Naty Abascal, se vio salpicado por la denominada 'operación mascarillas' GTRES

Desde que en 2006 falleciera Rocío Jurado, la vida de José Ortega Cano (69) ha pasado por diferentes tragedias. Si el diestro estuvo en la cárcel por homicidio imprudente y conducción temeraria tras atropellar a Carlos Parra en mayo de 2011, su hijo José Fernando Ortega (30) estaría a punto de obtener la libertad tras nueve años en cautiverio en el psiquiátrico Centro San Juan de Dios, de Ciempozuelos (Madrid) donde ha estado cumpliendo condena por diferentes delitos, entre ellos, robo con violencia, altercados con las drogas, y el quebrantamiento de la orden de alejamiento de su ex, Michu, y padre de su hija.

La hijastra del torero, Rocío Carrasco (46), también anda liada en pleitos ya que hace unos días no se presentó en el juicio por un supuesto delito de abandono de familia en el que la Fiscalía y la acusación particular -su hijo David Flores (24)- le piden un año de cárcel más una multa de entre 15.000 y 19.000 euros; en marzo de este año tuvo una noticia positiva ya que la Audiencia Provincial de Madrid consideró que la hija de la más grande no cometió ningún delito por o que reveló en la docuserie En el nombre de Rocío después de que su hermana, Gloria Camila (27), se querellara contra ella por falsedad en documento privado y un delito de presentación de documento falso y en diciembre de 2022, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de Justicia desestimó la demanda por vulneración de su derecho al honor e intimidad contra Olga Moreno (47) -ex de Antonio David (47)-, por lo que le condenaron a pagar 60.000 euros en concepto de costas del juicio.

Rocío Flores a su llegada al Juzgado de lo Penal de Madrid junto a Antonio David Flores, su padre, y su hermano David GTRES

Relacionado también con la conducción fue el caso de Farruquito (40) -hijo del cantaor El Moreno y de la bailaora la Farruca- que cumplió condena entre 2007 y 2010 en la cárcel de Sevilla por homicidio imprudente en concurso con un delito contra la seguridad del tráfico y por omisión del deber de socorro por el atropello mortal de Benjamín Olalla en septiembre de 2003.

Y aunque hayan pasado más de cuarenta años, hay que recordar que el actor Tony Isbert (72), hijo de la inolvidable intérprete María Isbert y nieto del emblemático Pepe Isbert, fue encarcelado en Oxford cuando en 1978 le detuvieron en el aeropuerto londinense de Heathrow por esconder en una maleta un kilo y medio de cocaína. Fue un chivo expiatorio de una mafia.

A nivel internacional, el príncipe Andrés de Inglaterra (63) estuvo en el punto de mira del caso Epstein cuando una de las víctimas del empresario americano, Virginia Giuffre (39), interpuso al hijo de Isabel II una demanda civil por agredirla sexualmente en tres ocasiones cuando ésta tenía 17 años. El año pasado llegaron a un acuerdo, pero esta mancha en los Windsor supuso que la soberana le castigara al retirarle los honores militares, los patronazgos reales y el título de Alteza Real.

La exmujer de Charlie Sheen le acusó de ocultar dinero para no pagar la manutención y también fue acusado por violencia de género Europa Press

Al otro lado del charco, los escándalos en Hollywood son constantes. Uno de los ejemplos más mediáticos fue el de Charlie Sheen -hijo del inolvidable Martin Sheen (82)- que en el punto álgido de su carrera llegó a cobrar 1,8 millones de dólares por cada capítulo de Dos hombres y medio, se ha enfrentando constantemente con la justicia. Su ex, Denise Richards (52), le acusó de ocultar dinero para no pagar la manutención; su otra exesposa, Brooke Muller, le denunció por violencia machista y por amenazarla de muerte, pero al admitir los cargos, se liberó de la condena. Eso sí, ambos ingresaron en clínicas de rehabilitación.

Y, sin duda, uno de los momentos más dolorosos en la vida de Michael Douglas (78) fue cuando su primogénito, Cameron (44), ingresó en 2010 en el centro penitenciario de Maryland (Estados Unidos) para cumplir una condena de siete años por distribución de sustancias estupefacientes y posesión de heroína. Finalmente, salió en 2016. Muy tiernas fueron las fotos que publicó junto a su abuelo, el legendario Kirk Douglas, que falleció a los 103 años.

