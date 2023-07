Habla Manuela Velasco tras los rumores sobre la salud de su tía Concha Velasco: "Me asusté"

Muchos han sido los rumores acerca de la salud de Concha Velasco (83 años) en los últimos días, especialmente después de que se conociese la noticia del ingreso de Carmen Sevilla y su posterior fallecimiento. Fueron unas palabras de Mariló Montero (57) las que hicieron saltar todas las alarmas, la periodista en gran amiga de la genial actriz y explicó que había notado un importante cambio en los últimos tiempos en ella.

Ante las preguntas de la prensa, la presentadora lanzó un mensaje que no era para nada tranquilizador: "Le mando un beso. Ir a verla no, hablo con Manuel, su hijo... y no lo veo recomendable ya. La última vez que la vi fue al hospital. Le mando audios y muchos besos a través de Manuel, que creo que es lo más prudente y correcto", dijo.

A estas declaraciones se sumó que Manuela Velasco, su conocida sobrina, no quiso hablar con los compañeros del programa Fiesta, de Telecinco, a la salida de la residencia en el municipio madrileño de Aravaca cuando terminó una visita. Los rumores sobre un posible empeoramiento de su salud no le gustaron nada, por lo que decidió no atender a la prensa en ese momento.

Concha Velasco junto a su hijo Manuel, la persona que ejerce de portavoz de la actriz

Días más tarde, la actriz ha querido zanjar todos los rumores durante su paso por la fiesta de Bambú Producciones, productora con la que ha trabajado en series como Velvet y Traición, dando vida a dos de los personajes más conocidos y exitosos de su carrera. Se trataba del 15 aniversario y al que asistieron estrellas como Eva Longoria (48), Juana Acosta (46) y Belén Rueda (58), entre otras.

Preguntada por este asunto, Velasco desveló que durante unos momentos llegó a creer que algo malo estaba pasando: "El otro día vi la tele y vi que en el programa estaban dando esto y había alguien en la puerta de la residencia y me asusté". Molesta por los rumores, quiso llamar la atención a los que los infundieron, asegurando que se tratan de programas que "andan cortos y se ponen a cubrir..."

La sobrina de Concha explica que hace solo unos días estuvo con ella en una visita que transcurrió de manera completamente normal y que la encontró muy bien: "Hace dos domingos la fui a ver con un compañero del teatro Español, el peluquero, y le hizo una ilusión enorme". Lejos de quedarse encerrados en la residencia, salieron a dar un paseo, una imagen habitual que en varias ocasiones ha protagonizado con Manuel Velasco (46), su hijo.

Concha Velasco junto a su hijo Manuel durante una salida al teatro

"Estuvimos paseando por el jardín, hablando, se estuvo probando ropa y me pidió que le consiguiera entradas para El Rey León", comentó para dejar claro que sigue estando contenta y animada. Este recuerdo es el que guarda de ella y que es muy distinta a lo que se ha llegado a decir en los últimos días.

Pese a todo, en vista de las noticias que han salido en diferentes medios, se temió que hubiera sufrido un cambio drástico de última hora "porque es una persona mayor y dices, igual de un momento a otro ha cambiado algo y no me he enterado". Sus declaraciones han terminado de siendo muy tranquilizadoras al insistir en que está todo "en orden dentro de lo que es y que a veces tiene que ir al hospital a hacerse alguna prueba".

Así ha sido la evolución de Concha Velasco en los últimos años

Fue en el mes de febrero de 2021 cuando se supo que la intérprete de La chica ye-yé se trasladó a una residencia situada en el centro de Madrid, una decisión que tomó por los problemas de movilidad que comenzó a sufrir y que le obligaban a caminar con ayuda de una muleta, una imagen que se convirtió en habitual tras superar la pandemia.

La artrosis que sufre le hizo retirarse de los escenarios, limitando sus apariciones públicas. Más adelante, a comienzos de 2022, se trasladó al centro Orpea Punta Galea, donde sigue recibiendo la visita de numerosos amigos y compañeros de profesión de forma habitual, -como José Sacristán o Cayetana Guillén Cuervo- además de sus familiares más cercanos. También ha protagonizado salidas al teatro, como cuando acudió junto a su hijo al Teatro Reina Victoria para disfrutar de la obra Desmontando a Séneca, protagonizada por Jorge Javier Vázquez.

