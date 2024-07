Nacho Palau, enfrentado de nuevo a Miguel Bosé: "No me deja ejercer de padre. A los niños los pone en mi contra"

La ruptura de Nacho Palau (52 años) y Miguel Bosé (68) se ha convertido en los últimos años en una de las más mediáticas. De ser completamente anónimo, y mantenerse durante décadas a la sombra del cantante a conceder exclusivas y relatar sus vivencias con la familia Bosé, la vida de Palau ha dado un giro de 180 grados.

En abril del año pasado, el Tribunal Supremo le dio la razón a Miguel Bosé en el tema de la filiación de sus hijos, y es que el juez no consideró hermanos a los cuatro hijos que tiene en común la pareja. Ahora, un año después, el escultor dice haber llegado a su límite y ha declarado públicamente la guerra al que fuera su pareja durante 26 años.

Este miércoles 24 de julio, Nacho Palau ha concedido una de las entrevistas más esperadas en la revista Lecturas para aclarar cómo es su relación con el cantante y qué planes tienen de cara a este verano conforme a sus cuatro hijos.

La portada de la revista 'Lecturas'.

Miguel Bosé y Nacho Palau tuvieron cuatro hijos mientras estaban juntos, dos biológicos de cada uno. El escultor ha estallado finalmente y denuncia que Bosé está incumpliendo gravemente la sentencia que dictamina que los cuatro niños deben pasar las vacaciones juntos, unos días con él en Valencia y otros con Miguel. "El año pasado tenían que haber vuelto conmigo para pasar la mitad de las vacaciones en Chelva, pero Miguel no permitió que los hijos que viven con él vivieran conmigo. Mi familia se quedó sin verlos", relata el escultor.

Este año la historia parece que se va a repetir y los cuatro niños tendrán que vivir un reencuentro en Mallorca. O al menos así lo ha confesado Nacho en la entrevista. "Me dijo que los niños iban a verse en Mallorca, porque la casa allí es maravillosa. Además, me confesó que el año pasado me relajé mucho".

A estas declaraciones, el escultor añade que Bosé les habría prometido a los hijos biológicos de Palau que en Mallorca "tendrían de todo", incluidas clases de boxeo. Unas acciones por las que Nacho Palau se atreve a utilizar el término "manipulador" para referirse a su expareja. "Siempre quiere tirar todo hacia su terreno", añade Palau.

Nacho Palau en una imagen de archivo. Europa Press

Todas estas situaciones han llevado a Nacho Palau a reunirse con su abogado para ejecutar una demanda al considerar que ambos tenían un "proyecto de familia" y eran dos padres con cuatro hijos. "El juez dijo que teníamos que compartir vacaciones con todos los niños".

El exconcursante de Supervivientes confiesa a lo largo de toda la entrevista que él ha hecho todo para poder llegar a un acuerdo amistoso con Miguel, algo que le resulta incapaz al darse una supuesta situación de control por parte del cantante. "Miguel siempre está preguntando. No me deja ejercer como padre y pone a los niños en mi contra. Todo esto al final te acaba quitando autoridad".

Con respecto a volver a tender la mano de forma amistosa, Palau tiene claro que no va a volver a ceder y confiesa que la única manera de hacer entrar en razón al cantante es a través de la justicia. Además, sostiene "no querer volver a ver jamás a ese señor". "He pasado del cariño a no querer saber nada de él", añade firmemente.

Aunque toda esta situación está siendo de lo más dura, si hay algo que ha dolido y mucho al escultor es que su madre, fallecida en mayo tras una larga lucha contra el cáncer, no pudiera despedirse de sus nietos. "Mi madre se murió sin ver a los niños en condiciones".

Todos estos acontecimientos tienen lugar en un momento de salud un tanto delicado para Palau. El escultor anunció en marzo del año pasado que se había curado del cáncer de pulmón que padecía, aunque en diciembre de ese mismo año le detectaron metástasis. Ante todo esto, Palau confiesa tener la próxima revisión a finales de verano y, aunque se muestra positivo, reconoce "necesitar una tregua".