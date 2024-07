Muere Elia Pérez, la madre de Julia Otero, a los 87 años: "Se despidió de la vida cogida de las manos que tanto amaba"

Triste e irreparable pérdida en el seno de la familia de la periodista y presentadora Julia Otero (65 años). Su madre, Elia Pérez, ha fallecido en las últimas horas a los 87 años. Rota de dolor, la comunicadora ha utilizado sus redes sociales para compartir el deceso junto a una fotografía de un ramo de flores.

"La madre es la última frontera. La mía se despidió de la vida en paz, con amor y cogida de las manos que tanto amaba", ha explicado en un post en el que ha recibido el cariño de sus familiares, amigos y compañeros más cercanos. "Hoy el vacío es tan profundo que duele. Mucho. #BuenViajeMami", ha añadido.

Para terminar la que, sin duda, es una de las publicaciones más duras de su vida Julia agrega: "Por lejos que marches trastearás en cada rincón de mi memoria. Siempre estarás en mí".

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar. Grandes amigos y rostros conocidos, como Lolita (66), María del Monte (62) o Mónica Carrillo (47), le han transmitido sus condolencias en su muro de Instagram: "Un abrazo muy grande", "Te quiero, Julia", "Un abrazo y ten siempre presente cómo le gustaría verte", "La muerte es un dolor salvaje, por mucho que se empeñen otros en decir que no lo es".

Hace unos años, Elia Pérez concedió unas declaraciones al periódico La Razón, con motivo de un reportaje en el que se podía de relieve la importancia de cuidar a las personas mayores. La madre de Julia, de forma totalmente excepcional -nunca antes volvió a aparecer en prensa- relató que nació en el año de la guerra y se crio sin una figura materna, en plena posguerra.

También conoció lo que es emigrar. "Hemos pasado tantas calamidades que esto lo llevo bien. La naturaleza está harta de nosotros, y con razón. Estoy tranquila pero hay que tomar nota y cambiar de estilo de vida", manifestó en aquellas declaraciones. Este deceso acontece en un momento sereno y bueno en la vida de Julia. El pasado mes de mayo, la presentadora cumplía 65 años.

Y lo hacía celebrando la vida, rodeada de amor, después de dejar atrás Julia unos años complicados a causa del cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021. "Otra vuelta más al sol. El regalo de la vida. Mil gracias por tantos mensajes cómplices y amorosos. #mamiorgullosa", posteó Julia, junto a una fotografía que lo dice todo: su hija Candela (25) le entrega un ramo de flores mientras la besa tiernamente.

2022 fue un gran año para ella: el cáncer iba quedando atrás y ella, ganando partidas. En septiembre de ese año, Otero compartió con su amplio público de redes sociales la feliz noticia de que se había sometido a las pertinentes pruebas trimestrales para comprobar que todo va bien, y no dudó en hacer público el resultado en sus redes sociales.

"Pasaron tres meses, hoy fueron mis pruebas oncológicas trimestrales. Todo va bien. Mi cariño para los que estéis en ese proceso o en tratamiento aún", anunció. "El tiempo pasa y seguimos aquí, sonriendo y plantando cara a la incertidumbre", aseguró, feliz y plena. Atrás, con calma y prudencia, quedan los peores momentos que vivió con su tratamiento.

"Lo malo es el primer día, porque no sabes la secuencia de los hechos. Pero cuando pasa el tiempo, sabes que ahora viene el momento en el que no comes, el momento en el que no duermes, el momento en el que te da igual estar vivo que muerto", relataba en mayo de 2022 en el programa de Jordi Évole (49).



En enero de 2022, Julia Otero regresó a las ondas. Para Otero, esta 'operación retorno' significó la vuelta a la normalidad, al trabajo, después de largos meses apartada de la circulación. Fue en octubre de 2021 cuando Julia, tras meses de titánica lucha, anunció, feliz, que estaba limpia de la enfermedad.

"Casi, casi se ha completado una vuelta al sol completa desde que estuve en este micrófono... Han pasado algunas cosas, incluso algunas buenas... Hay que tener olfato y vista para ver esas cosas buenas que se van cruzando, pero hay que estar muy atenta... Cuando se pisa el infierno se aprende a celebrar la vida", desveló entonces.