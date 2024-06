Feijóo y Azcón endurecen el discurso contra Sánchez: "Se levanta y se acuesta abrazado a la corrupción"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, han endurecido este domingo su discurso contra Pedro Sánchez, a cuenta de los casos de corrupción que acechan al Gobierno, en un multitudinario acto de campaña celebrado en Zaragoza, al que han asistido cerca de 1.500 personas.

Jorge Azcón ha afirmado al respecto que "hoy Sánchez es corrupción, está abrazado a la corrupción desde que se levanta hasta que se acuesta".

Azcón ha apelado a su anterior etapa como alcalde de Zaragoza, para recordar que durante la pandemia "en los ayuntamientos nos preocupábamos de que los cementerios no se saturasen".

Feijóo vuelve a tirar de Begoña Gómez contra Sánchez



Mientras tanto, ha dicho, "los máximos dirigentes del PSOE se dedicaron a robar con las mascarillas. Con las mordidas que se llevaban, los socialistas se dedicaban a comprarse pisos en Benidorm", ha añadido en alusión a Koldo García, quien era asesor del entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.

Azcón se ha mostrado convencido de que "no es casualidad" que Pedro Sánchez premiara a los responsables de las dos comunidades autónomas que "compraron mascarillas a Koldo y Ábalos": colocó a Francina Armengol como presidenta del Congreso y a Ángel Víctor Torres como ministro de Memoria Democrática, ha recordado.

Pero si la trama de las mascarillas es "execrable", ha indicado, "lo que está pasando con la mujer del presidente del gobierno, con Begoña, es absolutamente miserable".

"Nos quieren convencer", ha argumentado el líder del PP de Aragón, "de que una señora sin titulación montó un máster, consiguió que los principales dirigentes del Ibex tengan tiempo para atenderla y financien con miles y miles de euros el máster que, casualmente, dirige la mujer del presidente del Gobierno".

"Y con esa financiación", ha continuado, "se va a la Oficina de Patentes y Marcas, y lo registra a nombre de su sociedad". Y ha rematado: "Vienen a llevárselo crudo, a llevarse la pasta, es delito, es corrupción, es tráfico de influencias".

También se ha referido a esta cuestión el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien se ha preguntado "qué dirían ellos si la esposa de un presidente del Gobierno del PP estuviese siendo investigada por la Fiscalía Europea, por hacer negocios valiéndose de su posición".

Qué dirían, ha insistido, "si le hubiesen advertido que no se puede quedar con algo que ha sido pagado con dinero de los demás. No podríamos hacer hoy este mitin, estarían rodeadas nuestras sedes".

Todo ello, ha advertido a la espera de que se pronuncie la Justicia, "sea legal o no, no es ético ni estético". "No hay precedentes", ha aseverado el líder del PP, "de una investigación al Palacio de la Moncloa como la que se está llevando a cabo en los juzgados".

Sin amnistía en el BOE

De este modo, los dirigentes populares han decidido endurecer su discurso a propósito de la corrupción, al llegar al ecuador de la campaña de las elecciones europeas, y cuando las encuestas indican que se está estrechando el margen de ventaja del PP sobre el PSOE.

Mientras se disparan las cifras de pobreza infantil y los españoles tienen cada vez más dificultades para acceder a una vivienda, ha dicho Feijóo, Pedro Sánchez "solo se preocupa de la corrupción, amnistiando a sus socios y tapando la suya".

Al respecto, el presidente del PP ha aventurado que el Gobierno está retrasando la publicación de la amnistía en el BOE porque "le tienen miedo a los efectos de esa ley, porque es ilegal".

Feijóo también ha aludido a la visita que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, realizó este sábado a Galicia para respaldar al PP en un acto de campaña.

Anuncia una EBAU "común"

"Lo dijo ayer la presidenta Von der Leyen y os puedo asegurar que Europa va a estar al lado de la igualdad y del Estado de Derecho y, si no, al tiempo", ha asegurado, "no se compra la Comisión Europea por siete votos", ha agregado en alusión al acuerdo por el que los siete diputados de Junts apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, a cambio de la amnistía.

Por otro lado, Feijóo ha anunciado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP ya han alcanzado un acuerdo, que entrará en vigor en el curso 2024-2025, para aplicar una Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) "común, justa y homogénea".

Esto permitirá, ha dicho, "recuperar la igualdad y la excelencia educativa para la inmensa mayoría de los jóvenes españoles". Feijóo ha anunciado que el PP ofrecerá a las tres comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias) la posibilidad de sumarse a esta iniciativa.

Feijóo ha pronunciado estas palabras durante un acto de campaña de las elecciones europeas celebrado en Zaragoza, en el que ha intervenido junto al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, y el candidato al Parlamento Europeo Borja Giménez.

Esta tarde, Feijóo se desplazará a Mallorca, donde clausurará otro mitin junto a la presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente del PP en la isla, Llorenç Galmés; el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés; y la candidata al Parlamento

Europeo Rosa Estarás.