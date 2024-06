Illa advierte a Feijóo: "Aunque la mona se vista de seda, Vox se queda. Es ultraderecha siempre"

El líder de los socialistas catalanes y ganador de las elecciones del pasado 12-M, Salvador Illa, ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se abra a pactar con algunos partidos de ultraderecha. "La ultraderecha es ultraderecha siempre. La mona, aunque se vista de seda, Vox se queda. No hay que dudar", ha asegurado.

Illa ha participado este domingo en la Fiesta de la Rosa que los socialistas catalanes han celebrado en Lérida. Lo ha hecho junto a la vicepresidenta tercera del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera.

El líder del PSC ha criticado que Feijóo pacte con Vox en España y que se abra a pactar con personajes como Giorgia Meloni. Esta semana, Feijóo aseguró que Meloni "no es homologable" a otros líderes de ultraderecha como Viktor Orbán y dijo que podría pactar con ella tras las elecciones europeas.

"Sorprende... más bien, duele, que tradiciones políticas que han ayudado en sus inicios a construir Europa tengan ahora esas dudas. Cuidado con banalizar el lenguaje político. Acaba con los garrotazos que hemos visto en España y las agresiones que hemos visto en Alemania", ha asegurado Illa.

Illa ha acusado a la derecha de jugar con el "miedo", que es "una terrible y poderosa arma política" y que la derecha "explota demagógicamente, torticeramente".

Paradójicamente, el PSOE también está jugando con el miedo a la ultraderecha en su campaña de las europeas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un mitin este sábado en el que dijo que "imaginaos que vuelven esos hombres de negro con su tijera y se les une la motosierra de la gente de la ultraderecha", en referencia al presidente de Argentina, Javier Milei.

Sánchez dijo que España es un "referente" en frenar a la ultraderecha en las urnas y que en las europeas hay que volver a hacerlo "como hicimos el pasado 23 de julio".

Illa también ha subrayado la importancia de cohesionar la Unión Europea "frente a la agresión de los que quieren un mundo que se rija por la ley del más fuerte, no por las normas del Derecho internacional". "A esos que a golpe de misil quieren resolver los problemas responderemos con más Europa", ha dicho. El "más Europa" es el lema de los socialistas para estas elecciones.

Teresa Ribera, por su parte, ha asegurado que están "en condiciones de asegurar un éxito en las elecciones europeas a las voces progresistas que contengan lo más reaccionario del mundo". Ha reclamado "convivencia, derechos y libertad, frente a un modelo que pretende imponer una manera de entender la realidad que sólo cabe en su cabeza".

"En su futuro no cabemos todos. En su cabeza, no cabe quien piensa distinto", ha dicho. "No queremos ultraderecha con derecha", ha añadido.

Ribera también ha recordado que este sábado se cumplía el sexto aniversario de la moción de censura con la que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. "Ayer celebramos el sexto aniversario de la victoria de la democracia, de la dignidad, del orden y la honestidad frente al Gobierno y la corrupción de Mariano Rajoy", ha comentado.

La vicepresidenta ha aprovechado su paso por Cataluña para hablar del procés y plantear las europeas en unos términos similares. "Todos aquí habéis aprendido lo que significa una década perdida en Cataluña, no nos podemos permitir una década perdida en Europa", ha asegurado.

"Hay que seguir la estela de unir que ha marcado Salvador [Illa]. Salvador, nosotros también queremos ser decisivos en Europa", ha añadido.