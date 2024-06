Sumar dice que el AVE hasta Cartagena "no es imprescindible" y apuesta por servicios de cercanías

El partido de Yolanda Díaz ha pedido el voto para las elecciones europeas poniendo el foco en los problemas de movilidad que sufre la Región de Murcia. Sumar quiere canalizar en las urnas el descontento de los murcianos por las carencias que desde hace años arrastran sus servicios de transporte, tales como la "ausencia de un servicio de cercanías entre Murcia y Cartagena": las dos mayores poblaciones de la comunidad.

Para escenificar esas carencias, Sumar ha mantenido una reunión en la estación de Ferrocarril de Cartagena con representantes de colectivos ciudadanos que reivindican una mejora de la movilidad municipal y una mayor conectividad ferroviaria a nivel regional, nacional y europea. Uno de esos colectivos es MoviliCT por tu salud.

"Es un clamor popular exigir una vertebración de trenes que comunique toda la Región de Murcia entre sí, además de con otras comunidades autónomas y con el resto de Europa", según reivindica Encarna Aguirre, miembro de Sumar.

Representantes de Sumar conversan con varias asociaciones vecinales de Cartagena. Óscar Urralburu

Precisamente, una de las quejas más escuchadas en la Región de Murcia es que el AVE no haya llegado hasta Cartagena. Esto ocasiona que los ciudadanos que viajan desde la ciudad portuaria hasta Madrid, se vean obligados a desplazarse hasta la capital del Segura para coger allí el tren de alta velocidad. Aunque Encarna Aguirre subraya que la llegada del AVE a Cartagena "no es imprescindible" para Sumar.

Esta integrante del partido de Yolanda Díaz explica que "no tiene sentido traer un servicio de alta velocidad, si luego los murcianos no van a poder pagar los elevados precios de cada billete". Por ese motivo, Aguirre pone el foco en la necesidad de instalar "transportes de cercanías ecológicos y que no contaminen".

De hecho, el candidato de Sumar para las elecciones europeas, José Luis Álvarez-Castellanos, afirma que "la ausencia de una red de cercanías" es una de las principales apuestas de su partido de cara al 9-J. El aspirante a eurodiputado ha explicado en la ciudad portuaria que "esa red de cercanías debería tener sus focos en Murcia y Cartagena, y desde esas ciudades, tener enlaces con la zona del Guadalentín y el Altiplano".

El candidato de Sumar para las elecciones europeas, José Luis Álvarez-Castellanos (c), interviene ante los medios en la reunión de Sumar en Cartagena con varios colectivos vecinales. J. I. M.

Para solucionar estos problemas de movilidad, Sumar apuesta por facilitar la conectividad y complementariedad de las diferentes formas de movilidad existentes. Para lograrlo, Álvarez-Castellanos adelanta que su partido propondrá al Parlamento Europeo "un marco europeo de tarifa plana para el transporte público, con un sistema de billetes que nos ayudará, en primer lugar, a completar las desconexiones que hay en lo local y lo regional".

Un reto político

La coalición que lidera Yolanda Díaz se enfrenta a un reto en la Región de Murcia. En esta Comunidad Autónoma, las fuerzas políticas conservadoras (PP y Vox) tienen mucho peso. No en vano, el Partido Popular gobierna en 30 de los 45 municipios de la Región, y en 5 de ellos se encuentra en coalición con el partido de Santiago Abascal.

En este sentido, el miembro de la candidatura de Sumar para el próximo 9 de junio, José Luis Álvarez-Castellanos, cuestiona la gestión del actual Gobierno regional que también está formado por una coalición PP-Vox: "Para el Partido Popular, los problemas de movilidad no solo no han sido prioritarios, sino que ahora ellos se van imbuyendo en esa mentalidad negacionista que Vox les está inculcando".

"Ahora se quejan del trazado del AVE, pero hay que recordarles que su expresidente regional, Ramón Luis Valcárcel, lo apoyó". El candidato a eurodiputado recalca, a su vez, que la Región de Murcia "es la única que carece de un solo kilómetro de carril electrificado". Esa es, precisamente, otra de las grandes apuestas de Sumar: desarrollar unos transportes sostenibles y que respeten el medioambiente.