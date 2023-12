TVE prepara 'Baila como puedas', un programa con Anne Igartiburu que será diferente a 'Mira quien baila'

Danza contemporánea, hip-hop, house, jazz… El mundo del baile llega a RTVE gracias al estreno próximamente en La 1 de Baila como puedas, un nuevo programa original presentado por Anne Igartiburu. De esta forma, la cadena pública apostará por un formato distinto al mítico ¡Mira quién baila!, el cual volverá bajo el sello Bailando con las estrellas en Telecinco y que presentará Jesús Vázquez.

Producido por RTVE en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), creadora del formato, este nuevo talent show retará a 16 profesionales del baile al mayor desafío de su carrera: demostrar que son el bailarín y coreógrafo más completo instruyendo a 8 celebrities en todo tipo de disciplinas.

En el primer programa, cada uno de los ocho famosos elegirá a un bailarín profesional para formar pareja, mientras que el resto de los participantes no elegidos en el primer programa pasarán a la reserva. Esta elección será crucial, ya que la pareja trabajará para convertirse en la ganadora.

Estas parejas formadas por bailarín y celebrity serán evaluadas cada semana por un jurado. Su rendimiento determinará si el bailarín profesional continúa en el programa o si debe abandonarlo, cambiando el famoso de profesor para, esta vez sí, lograr dar lo mejor de sí mismo.

Miguel Abellán en '¡Mira quién baila!'

Tanto su mecánica como su premisa son muy distintas a lo que era ¡Mira quién baila!, la cual será la que se vea en la versión que emitirá Mediaset y que producirá Bulldog TV, anterior productora de Supervivientes. Será también un nuevo proyecto para Jesús Vázquez en el prime time. El presentador se hizo cargo del regreso de ¡Allá tú! este pasado verano, convertido en uno de los formatos cuyos datos consiguieron convencer a Telecinco, dado que dio luz verde a su renovación por otra temporada. Vázquez, además, fue también el presentador de Desnudos por la vida.

La versión de La 1, al estar producida por Zeppelin, seguirá producida por Banijay Iberia, la cual ya se hizo cargo tanto de las ediciones de ¡Mira quién baila!, como de Más que baile y la primera edición de Bailando con las estrellas que se vio en TVE. Eso sí, se trata de un formato no relacionado con la adaptación española del talent show británico Strictly Come Dancing, conocido internacionalmente como Dancing with the Stars.

Fue el Consejo de Administración de RTVE el que dio el visto bueno a este formato el pasado 20 de noviembre. Aunque inicialmente se pensó que la Corporación buscaba recuperar el talent show original de ¡Mira quién baila!, finalmente, se trata de un concepto similar, pero distinto a lo que se verá en Telecinco. El comunicado de RTVE sí que confirma que, finalmente, Anne Igartiburu se encargará de la conducción, suponiendo su regreso al prime time del ente.

