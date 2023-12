Cristina Pedroche da pistas de su vestido de las Campanadas: huye de la tela, y es algo que está vivo

Cristina Pedroche ha sido la última invitada de El Hormiguero de este 2023. Y lo ha hecho hablando de cómo dará las Campanadas el próximo 31 de diciembre, junto a Alberto Chicote, para los espectadores de Antena 3. Aunque hay que destacar que antes de entrar de lleno en el tema de la última noche del año, la presentadora habló largo y tendido, y con todo tipo de detalles, de cómo afronta la maternidad.

Sobre el evento de la última noche del año, Pablo Motos quiso saber si la madrileña se lo toma con tranquilidad o presión, pues llevan dos años como líderes. “Las audiencias me dan igual”, reconocía Pedroche. Explicó, eso sí, que cada día se dedica a mirar los datos de los programas de televisión, pero que justo el de las Campanadas no le altera. “Es algo personal, no es un trabajo. Quiero pasármelo bien y decir: joder, lo he vuelto a hacer, ha salido perfecto, lo he disfrutado. Es lo que me digo todo el rato: pásatelo bien”, aseguraba.

Llegó el momento de hablar de cómo irá vestida, pues se ha convertido en una tradición que luzca modelos que se salgan de lo corriente. “Es obvio que Josie como yo huimos del tema tela, no es textil como tal, llevamos unos años que huimos de la tela”, decía, en referencia al conocido estilista, que es el encargado de vestirle en ese día. “Ya he subido un vídeo a Instagram, y subiré otro dando una pista, pero el vestido es vida”, aseguraba.

Esa pista desconcertó mucho a Pablo Motos, y también a las hormigas, que salieron antes de tiempo para preguntar si hablaba de un material como pudiera ser el corcho. “Podría ser”, revelaba ella. “El vestido es una joya viva, como hija, la joya más grande que tengo”, volvía a deslizar de forma un tanto críptica.

Ese día, Cristina Pedroche se separará de la pequeña, nacida el 14 de julio. “Si fuese egoísta me la llevaría, porque sé que conmigo estoy más tranquila. Pero la maternidad te enseña a anteponer los intereses de tu niña a los tuyos, y está más tranquila en mi casa con mi madre”, confirmaba, y añadía que está un poco obsesiva con la maternidad, y que ha tenido un postparto complicado. Así, detalló que salir esa noche de la Puerta del Sol es complicado, por la cantidad de gente, por el alcohol que se bebe, o los cristales que hay en el suelo. Para abandonar el céntrico enclave madrileño, Pedroche opta por ponerse “la capucha y la bufanda un poco más alta”, y solo piensa en llegar a su casa para cenar.

“Josie siempre se pone nervioso y me quiere vestir a las 9 de la noche”, contaba también sobre cómo irá vestida. “Este año hay que empezar pronto, porque se tarda en poner todo en orden. Está vivo. Cuando yo me lo quite podrá seguir moviéndose”, afirmaba, sin soltar ninguna prenda más sobre el traje.

