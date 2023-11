Jesús Vázquez será el presentador del revival de 'Bailando con las estrellas' que prepara Telecinco

En pleno momento de reformulación de contenidos, Mediaset decide apostar por el regreso de uno de los formatos que más alegrías ha dado en la televisión española: ¡Mira quién baila! Telecinco emitirá una nueva edición del talent bajo el sello Bailando con las estrellas. Un formato mítico y clásico que contará con uno de los presentadores más reconocidos y queridos de la cadena: Jesús Vázquez.

Según informa VerTele, el gallego será el que tome el relevo de Roberto Leal y Rocío Muñoz, quienes fueron los presentadores de la última edición del talent show, emitida allá por 2018 por La 1 de TVE. El formato vuelve así a la única cadena privada que lo ha emitido, dado que el canal público ha sido la principal casa del talent show que, esta vez, no será producido por Gestmusic.

Será Bulldog TV, la anterior productora de Supervivientes, la que produzca el revival del formato. Será también un nuevo proyecto para Jesús Vázquez en el prime time. El presentador se hizo cargo del regreso de ¡Allá tú! este pasado verano, convertido en uno de los formatos cuyos datos consiguieron convencer a Telecinco, dado que dio luz verde a su renovación por otra temporada. Vázquez, además, será también el presentador de Desnudos por la vida.

Adaptación del talent show británico Strictly Come Dancing, el cual es conocido mundialmente por la versión estadounidense Dancing with the Stars; Bailando con las estrellas ha tenido muchas vidas en la televisión española. Bajo la producción de Gestmusic, desembarcó en 2005 en La 1 con el nombre ¡Mira quién baila!, por el que ha sido conocido por buena parte de la sociedad.

Entre 2005 y 2009, La 1 hizo bailar vals, foxtrot, salsa o rumba a famosos de la talla de Miriam Díaz-Aroca, Antonia Dell'Atte o Carmen Martínez-Bordiú. Con siete ediciones a sus espaldas, todas presentadas por Anne Igartiburu, los ganadores de cada edición fueron Claudia Molina, David Civera, Rosa López, Estela Giménez, Manuel Sarriá, Nani Gaitán y Manuel Bandera.

En 2010, el formato saltó a Telecinco, con Pilar Rubio como presentadora. En esta etapa, tuvo que llamarse ¡Más que baile!, manteniendo las iniciales MQB, debido a una guerra por los derechos del título que terminó en los tribunales. Esa única edición tuvo una victoria polémica, la de Belén Esteban.

El formato estuvo cuatro años sin explotarse, hasta que La 1 decidió rescatarlo en 2014, recuperando el nombre de ¡Mira quién baila! Esta octava edición en TVE tuvo de presentador a Jaime Cantizano y el ganador fue el torero Miguel Abellán. Cuatro años después, en 2018, el ente público buscó relanzar el formato, cambiando su nombre por el de Bailando con las estrellas (adaptándose así al nombre por el que es conocido el talent internacionalmente). Esta edición tuvo como presentadores a Roberto Leal y Rocío Muñoz y su ganador fue David Bustamante.

