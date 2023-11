Una comensal de 'First Dates' corta en seco a su cita después de que lanzase un comentario homófobo

First Dates ha vuelto a dar una lección de diversidad. Más allá de que sus comensales que buscan encontrar a su media naranja rompen cualquier prejuicio sobre el perfil para este tipo de programa; el formato también ha tenido momentos en los que se han reprobado ciertas actitudes. Eso es lo ha sucedido en una de las últimas citas que el formato ha mostrado y lo ha hecho demostrando que no existe la edad para poder cambiar.

Fue Inmaculada, una camarera de 66 años procedente de Alicante, quien ha dado una lección de respeto. La mujer se consideraba una persona "moderna" a la que no le gustaba "hacerse mayor". La sexagenaria se mostraba con una imagen rompedora, con cano con tonos violetas y luciendo varios tatuajes. "Este es mi nieto, Daniel Owen, mi segunda pareja, dos corazones, una rosa que me apeteció, esta es una perrita que me duró siete años, que se llamaba chispa, me hice las huellitas en el gemelo y atrás llevo a la Betty Boop, que me encanta", explicaba.

La mujer era la cita de Pepe, un jubilado de 72 años procedente de Elche, quien aún se siente "guapo" y que ha sido toda la vida una máquina. "Ahora soy media", bromeaba con Carlos Sobera antes de que entrase en el restaurante Inmaculada. "Tengo éxito porque soy bajito, pero tengo mucho palique. Me gusta el baile, me encanta el baile y me siento como el Capitán Trueno", confesaba.

A pesar de que, inicialmente, parecía que la cita fluía. La camarera le compartía al jubilado que a ella le encantaban las plantas, algo que en lo que coincidían. Las primeras fricciones vinieron cuando Inmaculada le confesó que, además, había adoptado a dos gatos para que le hiciesen compañía. Pepe ahí declaró que no le hacían mucha gracia los animales en casa. "No me gustan, porque los animales huelen mal en la casa", le decía el septuagenario a la cámara.

Ambos también chocaron en lo referente al baile. Mientras que a Pepe le gusta darlo todo sobre la pista, Inmaculada es más de escuchar música sentada en casa. Ahora bien, ambos coincidieron en gustos musicales. Inmaculada confesó ser fan de Camilo Sesto, algo en lo que coincidía con Pepe. No obstante, fue la manera en la que se refirió el de Elche al fallecido artista lo que provocó la indignación de Inmaculada.

"Hombre, a mí me encanta también. Tiene una voz preciosa. Es muy maricón, pero era un chico muy guapo", expresaba el jubilado. Inmaculada rápidamente le afeó la forma en la que estaba hablando. "No digas que era maricón, está feo. Se dice gay", le espetó. "No se dice eso, es una palabra fea. Yo soy una persona que lo respeto todo", agregó.

Pepe buscó justificarse sin pedir perdón siquiera y olvidando que 'maricón' es un calificativo despectivo y ofensivo para referirse a un hombre homosexual. "Sí, y yo también, pero no puedo cambiar mi lenguaje a los 70 y pico años que tengo. Son palabras inglesas", exclamó. "Tengo 72 años y gay, para mí, es muy moderno", señaló a la cámara.

"Es feo y hay que respetar. ¡Hijo mío! Yo tengo 66 años y nada me ha costado entenderlo", le respondió Inmaculada. "A mí, la palabra 'maricón' no me gusta, porque lo veo una falta de respeto", sentenció Inmaculada ante las cámaras.

Un corte en seco que no tiró por tierra la cita, la cual logró remontarse gracias a que ambos sí que coincidían en que buscaban una pareja cerrada. Sin embargo, en el momento del veredicto. Mientras que Inmaculada sí que aceptó una segunda cita, Pepe rechazó tenerla.

