Homofobia en 'First dates': "A cada uno puede gustarle quien quiera, pero que no lo vayan anunciando"

Ainhoa y Emilio han sido dos de los protagonistas de la emisión de First Dates de este lunes. Ambos jóvenes han compartido risas y confidencias y su complicidad ha ido creciendo, sobre todo desde que ella mostrase orgullosa su pulsera con la bandera de España y confesara ser votante de Vox.

"Es Cayetana y eso me gusta", explicaba frente a la cámara Emilio, que en su primer encuentro con Ainhoa aseguró que "esperaba una chica con más atributos".

El joven, futbolista y estudiante de Periodismo, no ha dudado en mostrar su afinidad ideológica con Ainhoa, quien además se ha interesado por su opinión sobre "el colectivo".

"¿Qué colectivo?", preguntaba él. "El colectivo LGTBI", aclaraba Ainhoa. "Mejor no opino", contestó Emilio con risa nerviosa. "Soy tolerante, yo tolero que a cada uno pueda gustarle o atraerle quien le dé la gana, pero que no lo vayan anunciando. Yo no voy diciendo 'hola, soy Emilio y me gustan las mujeres'", añadía.

Emilio y Ainhoa han protagonizado una de las citas de 'First dates' este lunes. Mediaset

Paradójicamente, minutos después el futbolista presumía de su supuesta hombría asegurando que es "más hetero que los heteros".

"Eres un chico FIFA", espetó la chica, provocando confusión en su pretendiente. "Es el típico que dice 'soy 200% hetero, soy muy macho'. Los que van de macho alfa al final pueden ser los más gays", explicó posteriormente Ainhoa en sus totales para el programa.

Finalmente, Emilio y Ainhoa tuvieron que tomar la decisión de si querían seguir conociéndose en una segunda cita. Él dijo que sí, pero para su sorpresa ella le rechazó. "Soy muy exigente", explicó. "Yo también soy exigente, pero he bajado el listón", contestó él antes de separar sus caminos.

Sigue los temas que te interesan