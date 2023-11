'La Promesa', en un momento clave con la revelación de una de sus tramas importantes y la fuga de sus protagonistas

Los fans de La Promesa están viviendo un cambio de ciclo, sin duda. Esta semana, la serie diaria ha revelado una de sus tramas principales: la identidad del padre de Curro (Xavi Lock). Desde el inicio de la historia de Jana (Ana Garcés) por descubrir la verdad acerca de la muerte de su madre, Dolores (Anai González), este era uno de los temas centrales de la ficción. A sabiendas que esto provocará un punto de retorno en la ficción, los guionistas se han guardado un as de la manga.

El as en la manga será la fuga de Manuel (Arturo Gª Sancho) y Jana. El heredero del marquesado de Luján y la doncella no podrán seguir reprimiendo la pasión que siente el uno por el otro y el baile de máscaras que está celebrándose en el palacio será el momento ideal para ello. Una mascarada en la que los guionistas no han dado puntada sin hilo, al convertirse en una de las secuencias más comentadas por el público y también una de las más cuidadas que se recuerdan en la telenovela de Bambú y Studio Canal.

Una trama se resuelve, al menos para el público. La identidad del padre de Curro ha sido una de las piezas clave para mantener al público expectante. Desde un primer episodio en el que pudo verse cómo hombres encapuchados a caballo mataban a una joven doncella llamada Dolores que huía por la dehesa junto con sus dos hijos pequeños, han sido mucho los fans que se preguntaban quién fue el autor de la muerte de mujer y quién provocó la desgracia de Jana y que a ésta la separaran de su hermano, siendo éste apenas un bebé.

Han tenido que pasar más de 220 episodios para que el público descubra la verdad. Finalmente, la carta que Dolores le escribió a Ramona (Inma Pérez-Quirós) llegaba a las manos del joven De la Mata. Tras visitar a la anciana, con quien ha entablado un vínculo tan fuerte que el muchacho ha sentido (por fin) lo que es el calor de alguien que le quiere de verdad junto con su hermana; Curro encontraba la misiva.

No pudo evitar leerla y descubrió que la identidad de su padre era la de don Alonso, marqués de Luján. "No puedo ocultar más la verdad. El padre de mi hijo es don Alonso, marqués de Luján", confesaba Dolores. Aunque era uno de los posibles progenitores, esto rompe la teoría de que fuese el barón de Linaja (Alberto González) el padre del zagal.

'La Promesa'.

Resuelto el misterio, los guionistas han demostrado maestros a la hora de crear nuevas incógnitas. Ahora queda por saber quién fue el que dio orden de matar a Dolores y arrebatarle el pequeño, así como de dar muerte a Jana (dado que la niña tuvo que lanzarse al río y se la dio por fallecida). Además, ¿sabe alguien más la identidad del padre biológico de Curro? Queda por saber si Lorenzo y Cruz (Eva Martín) son conocedores de esta deslealtad del marqués.

Por otro lado, queda por saber si lo sucedido con Dolores con el marqués fue fruto de un amor prohibido, como lo que están viviendo Jana y Manuel, o si era algo similar a lo que sufrió doña Pía (María Castro) con el barón de Linaja. También, ¿cómo afectaría que se supiese la verdad? ¿Tendría Curro derecho a la herencia de los Luján? Muchas incógnitas que, por supuesto, han hecho que el público haya respondido bien a que se desvelase el misterio.

¿Cuáles serán las consecuencias de la fuga?

A ello hay que sumarle la fuga que tendrán Manuel y Jana y que se producirá en los episodios que se verán a finales de esta semana. Tal y como anunciaron los avances ofrecidos por RTVE, el heredero del marquesado y la doncella se fugarán tras la mascarada. Ambos no podrán reprimir lo que sienten el uno por el otro. Esto llegará a oídos de Jimena (Paula Losada), la cual descubrirá que su marido ha estado bailando con una hermosa desconocida de rubios cabellos.

'La Promesa'.

Cual Cenicienta, al deslumbrar en el baile, Jana estará entre la espada y la pared. Algo que irá a más después de la discusión que tendrán Jimena y Manuel y que harán que el heredero se monte en su avión y huya a una playa paradisíaca y lo haga junto con Jana. Una fuga de la que, de momento, se desconocen cuáles serán las consecuencias para ambos.

Por un lado, Cruz estallará de ira al descubrir no sólo que su hijo se ha marchado, sino que alguien le incitó para hacerlo. Por el otro, tocará ver cuánta gente se dará cuenta de que la huida del heredero coincide con la también ausencia de Jana. La presión irá a más cuando se presente en La Promesa la duquesa de los Infantes (Laura Barba), quien reclamará el supuesto maltrato que padece su hija en el palacio.

