Así habla Cristina Pedroche sobre lo que cobrará por presentar las Campanadas 2023-2024

Un año más, se acercan las Campanadas y, por supuesto, Antena 3 se va a vestir de gala para despedir 2023 y dar la bienvenida al nuevo año. Las Campanadas del primer canal de Atresmedia ya han hecho historia y son las más vistas de la televisión, consiguiendo por primera vez hace dos años ser la primera cadena privada en alcanzar el liderazgo. Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a ser los encargados de despedir el año, juntándose con los espectadores en los últimos años para recibir el 2024, en directo y desde la Puerta del Sol.

Por ello, Pedroche no ha dudado en dar algún que otro detalle en Zapeando, programa en el que participa como colaboradora. En el emitido este pasado jueves 14 de diciembre, la presentadora de Password dejó caer datos clave no sólo relacionados con el vestido que llevará en las Campanadas, sino también en cuanto cobrará por ello.

Y es que Dani Mateo volverá a presentar las Campanadas en laSexta junto con Cristina Pardo. Por ello, no dudaron en hablar especialmente del vestido. La presentadora vallecana daba pistas de cómo iba a ser. "Es de un color que nunca he llevado. Está prácticamente hecho, le falta nada. Me lo he probado y mi hija lo ha visto y le ha llamado mucho la atención", adelantaba, sin dar más detalles.

Isabel Forner le preguntaba quién era el que custodiaba el vestido para evitar alguna rotura o desperfecto y, en caso sucediese, si había uno sustituto. "Nunca hay doble vestido. Si le pasa algo, salgo en bata o en vaqueros. Sólo hay uno y, en principio, lo tiene la persona que lo ha diseñado y luego Josie. Él, con 100 personas de seguridad, lo meten en la Puerta del Sol el mismo día y después de usarlo, vuelve directo a su dueño", reconocía la presentadora.

Cuando María Gómez le preguntó por el sexo del diseñador, Pedroche dio otro dato: se trataba de una mujer. "Sí, es diseñadora", revelaba, aunque inicialmente intentó jugar al despiste. "Hay veces en el que no sólo hay uno, sino varios. Pero este año, es femenino", confesaba.

Fue en ese momento cuando Dani Mateo fue a bocajarro, al preguntarle directamente cuánto cobraba. "Pues a lo mejor menos a que ti", dijo entre risas la tertuliana. "No creo. De hecho, a la hora de negociar me dijeron: con lo que le pagamos a Cris, a ti no", respondía el presentador. "Sabéis que yo tengo contrato de cadena y va todo ahí dentro. No puedo contar con más", revelaba la presentadora de Password.

Cristina Pedroche e Isabel Forner en 'Zapeando'.

De esta forma, Pedroche dejaba caer que el contrato con Atresmedia podía incluir, precisamente, sus honorarios por presentar las Campanadas. Y es que es una cita que ya llevan repitiendo ocho años consecutivos y que, año tras año, han ido conquistando a la audiencia logrando cada vez más seguidores.

“Parece que fue ayer cuando me propusieron dar las campanadas el primer año... Y aquí estoy una vez más... 10 años después sigo sintiendo el mismo orgullo, ilusión y alegría que la primera vez. Es algo que jamás había soñado. Mucho mejor que un sueño. Cada año me propongo que tiene que ser el mejor y estoy segura de que este año lo vamos a conseguir”, reconocía la presentadora en un comunicado de prensa.

Recientemente, Antena 3 ha compartido la primera imagen de Chicote y Pedroche juntos y preparados para recibir al 2024. "Dar las Campanadas por décimo año en Antena 3 es algo maravilloso. Siempre lo es, pero creo que este año tiene más magia por ser este décimo año. Al final, formar parte de una retransmisión de Campanadas es, de algún modo, formar parte de algo que en España todo el mundo tiene metido a fuego en el corazón. Es ese momento mágico y maravilloso de poner el contador a cero y arrancar un año nuevo con todas las ilusiones y todas las esperanzas. Y formar parte de esto de un modo y otro a mí me hace sentir muy feliz", señala Chicote en el mismo comunicado.

