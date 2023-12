Félix Gómez, Octavi Pujades: la industria audiovisual española llora la muerte de la actriz Daniela Costa

La industria audiovisual española está conmocionada por la muerte de Daniela Costa. Reconocida por haber encarnado a Álex Agustí en la mítica Al salir de clase y haber sido la doctora Carmen Jurado en MIR o la malvada Natalia Aguirre en Lalola, la actriz barcelonesa ha fallecido a los 42 años de edad. Una triste noticia en la que varios compañeros de profesión han querido despedirse.

Fue Miguel Ángel Muñoz el primero en compartir la noticia en redes sociales. "No doy crédito con la vida. Nos lo pasamos muy bien haciendo Mis adorables vecinos juntos... Descansa en paz, Daniela Costa. Familiares y amigos más cercanos, os acompaño en el sentimiento", escribía en su cuenta oficial de X (antes Twitter). No fue el único, pues al hacerse eco de la noticia diversos medios de comunicación, varios colegas de profesión no dudaron en dar el pésame en redes.

Uno de ellos fue Octavi Pujades, con quien coincidió tanto en Al salir de clase como en Lalola. "De esas noticias que son un mazazo. Nos ha dejado Daniela Costa. 42 años, una familia preciosa y mucho por vivir y por hacer... ¡Qué triste y que injusta es a veces la vida! No me puedo creer que no volvamos ver tu maravillosa sonrisa, Daniela. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos", compartía en su cuenta de Instagram.

"Al salir de clase nos hizo vivir momentos únicos, llenos de vida, de ilusión, de sueños... Hoy todos esos momentos vienen al presente. No me puedo creer que te hayas ido. Para mí, siempre serás Álex y yo tu Jero. Así te guardaré en mis recuerdos. Descansa en paz y que tu luz guíe y reconforte a tus seres queridos", escribía Félix Gómez en una historia de Instagram. El intérprete de Carmona, precisamente, había sido su pareja en la mítica ficción juvenil de Telecinco, donde sus personajes terminaban casándose.

Cineastas como Marta Buchaca o Fernando Merinero también han querido sumarse a darle el pésame a la familia de la intérprete. "Itziar Castro con 46, Daniela Costa con 42. Que estas muertes terribles y prematuras nos enseñen que tenemos que amar fuerte a los nuestros, gozar, ser buena gente, no quejarnos, abrazar, besar, acariciar, cuidar y dar gracias por la vida, por todo. Descansen en paz", compartía la directora y dramaturga. "Ayer nos dejó Daniela Costa. Actriz de mi película Haz de tu vida una obra de arte y un amor de mujer. Descanse en paz, Dani. Tu luz y tu ángel brillarán siempre en el firmamento y en mi corazón", agrega el realizador.

No han faltado tampoco las condolencias de figuras institucionales o de la política. Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, donde residió durante varios años la intérprete, se ha sumado a compartir su pesar. "Impactado por la muerte de Daniela Costa con tan solo 42 años. Daniela participó en películas como Me llamo Sara, Haz de tu vida una obra de arte o series como Al salir de clase. Un abrazo a los suyos y a toda la Unión de Actores. Descansa en paz", escribía en X.

Impactado por la muerte de Daniela Costa con tan solo 42 años. Daniela participó en películas como “Me llamo Sara”, “Haz de tu vida una obra de arte” o series como “Al salir de clase”.



De la misma forma, instituciones como la Unión de Actores, la Academia de Cine o los Premios Forqué se han sumado también a las palabras condolencias. Por supuesto, no pueden faltar las palabras de su marido, Oskar Salcedo, quien ha compartido un sentido post en Instagram, expresando su dolor. "¡El amor de mi vida! Mi querida compañera y madre de nuestro hijo. Daniela Costa nos dejó ayer en este plano físico, para unirse con Dios y el Universo, descansando en paz. Dando gracias infinitas por todo lo vivido, por su Sonrisa, su compañerismo, su Fuerza y su arte, su amor incondicional y su maestría", comenzaba escribiendo.

Fallece la actriz Daniela Costa a los 42 años.



