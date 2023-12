Paz Padilla y Karmele Marchante, entre los trabajadores a los que La Fábrica de la Tele rinde tributo

Tras confirmarse oficialmente el cierre de La Fábrica de la Tele y los consecuentes despidos de Mediaset de María Patiño y Nuria Marín, dado que la cadena no buscaba contar con ellas para la nueva etapa de Socialité; la productora ha querido tener un gesto con todos aquellos trabajadores que han pasado por la compañía. Por ello, ya consciente de que el final está cerca, la empresa ha tenido un detalle para recordar.

La compañía fundada por Adrián Madrid y Óscar Cornejo han creado una manta con los nombres de la mayor parte de personas que pasaron por la productora y estuvieron delante o detrás de los distintos proyectos que lideró al que fuese creadora de Sálvame y de otros formatos como Hormigas blancas, Todo es mentira o Mediafest Night Fever. Una manta a modo de créditos finales, como si de una película se tratase.

Así lo ha compartido Verónica Sanz, actual copresentadora de laSexta Xplica y quien ha estado en diferentes formatos como Punto Pelota, Las mañanas de Cuatro, laSexta Noche o Buenos días, Madrid. Sanz fue uno de los rostros públicos que apoyó a los equipos de Sálvame y Viernes Deluxe tras el repentino anuncio de su cancelación, de la que se enteraron por los medios de comunicación.

[La Fábrica de la Tele certifica su muerte: "La relación con Mediaset ya era tóxica y lo mejor era acabarla"]

"Ha llegado el momento de los créditos", puede leerse en la manta, en la que aparecen multitud de nombres, entre los que se incluyen a redactores y reporteros que estuvieron en la compañía y que la dejaron desde hace tiempo, como también los que se han mantenido en plantilla hasta el final. Pueden verse nombres de rostros muy populares como los de Jorge Javier Vázquez, Alonso Caparrós, Cristina Porta, Adela González, María Patiño, Rocío Carrasco, Belén Esteban, Chelo García-Cortés, Risto Mejide o Lydia Lozano.

María Patiño en 'Socialité'.

Eso sí, también se incluyen nombres cuyas salidas fueron polémicas, como los de Paz Padilla o Karmele Marchante. Ambos se marcharon de la productora rodeadas de controversia. A pesar de ello, la compañía ha reconocido su labor, tanto de la humorista y actriz como presentadora de Sálvame como la de Marchante en calidad de tertuliana.

Ahora bien, eso no implica que no haya ausencias. Entre los nombres que no están está el de Antonio David Flores, quien fue despedido tras el estreno de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. A pesar de que su despido fue declarado nulo, su nombre no aparece entre los créditos. Tampoco los de Alba Carrillo o Anabel Pantoja. La primera demandó a La Fábrica de la Tele por supuesto "fraude de ley" y despido improcedente; mientras que la segunda vivió una salida polémica, cargando posteriormente duramente contra ciertas figuras de la compañía.

Hay que ser muy genios par despedirse así. Suerte y éxitos @fabricatele pic.twitter.com/8RxgSzfpof — Verónica Sanz (@Veronicasanztv) December 14, 2023

Creada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid, La Fábrica de la Tele fue una de las productoras en las que Mediaset contaba con un 30% de sus acciones, dentro de la estrategia de crear una red de compañías de confianza con la que poder externalizar diferentes producciones. Será el 31 de diciembre cuando la empresa se extinga. Según publicó El País, el proceso " culminará con el cierre progresivo y ordenado" de la compañía.

Según confirmaron a BLUPER, Madrid y Cornejo tienen intención de fundar una nueva productora. "No tenemos prisa. Queremos seguir divirtiéndonos. Que es lo que hemos hecho en este tiempo y lo que queremos seguir haciendo (...) Sabemos que vamos a seguir juntos, pero no sabemos de qué manera. Estábamos en un proceso de divorcio y no te permitía pensar en muchas otras más cosas. Hemos imaginado muchas cosas, pero no nos hemos movido en ese sentido. Netflix quiere continuar con nosotros y están esperando de qué manera será".

Sigue los temas que te interesan