Muere Daniela Costa, actriz de 'Al salir de clase', 'Mis adorables vecinos' y 'Lalola', a los 42 años

Daniela Costa, actriz conocida por haber encarnado a Álex Agustí en la mítica Al salir de clase, ha fallecido a los 42 años de edad. Así lo ha comunicado, inicialmente, Miguel Ángel Muñoz, compañero de profesión y amigo, en redes sociales. Nacida en Barcelona en 1981, fue popular también por otras series como Mis adorables vecinos, Lalola o Gavilanes. No ha trascendido el motivo de su fallecimiento.

Su muerte ha sido confirmada por su representante y se produjo este pasado jueves 14 de diciembre, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL. La Unión de Actores y Actrices no ha dudado en dar su pésame. Costa inició sus primeros trabajos a finales de los noventa con pequeñas participaciones en películas como No se puede tener todo, dirigida por Jesús Garay o Me llamo Sara, dirigida por Dolors Pallás. En poco tiempo protagoniza la que fue su primera tv movie Bajo el signo de escorpión, dirigida por Carlos Benpar. Después de un tiempo se traslada a Madrid para trabajar en las series para Telecinco El comisario y Al salir de clase.

Fue en Al salir de clase donde obtuvo mayor popularidad. La intérprete barcelonesa participó en la quinta y última temporada de la ficción producida por BocaBoca, encarnando a Álex Agustí. Se trataba de una chica independiente que llegaba 7 Robles huyendo de una relación tóxica con Mario (Bruno Bergonzini), un tipo posesivo y psicópata que estaba obsesionado con ella. En la ficción, tras un idilio con Jorge, terminó teniendo una relación con Jero, personaje interpretado por Félix Gómez, con el que terminaría casándose.

En Al salir de clase, en su tempora final, compartió plantel con Cristina Castaño, Aure Sánchez, Fran Perea, Octavi Pujades, Javier Pereira, Patirica Figón. Gracias al éxito cosechado en televisión, protagoniza la película Diario de una Becaria, dirigida por Josetxo San Mateo. Poco después vuelve a Barcelona para trabajar en la serie Dieciséis dobles para TV3 y en la tv movie Vivir sin miedo, dirigida por Carlos Pérez Ferrer.

No doy crédito con la vida ❤️‍🩹

Nos lo pasamos muy bien haciendo MAV juntos…

Descansa en Paz Daniela Acosta 🥺

Familiares y amigos más cercanos, os acompaño en el sentimiento 🙏🏼 pic.twitter.com/MBNFb59qKg — Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) December 15, 2023

Fallece la actriz Daniela Costa a los 42 años.



Descansa en paz #DEP pic.twitter.com/zQEE7ASkzb — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) December 15, 2023

Al cabo de un tiempo vuelve de nuevo a Madrid para trabajar en las series Mis adorables vecinos para Antena 3, donde coincidió con Miguel Ángel Muñoz, Paz Padilla, Miriam Díaz-Aroca, Francis Lorenzo, Alberto Amarilla y Nuria Gago, y MIR para Telecinco. Después retoma su incursión en el formato del largometraje participando en las tv movies Bajo el mismo cielo y Mentiras, dirigidas por Silvia Munt. Al poco vuelve a la televisión con las series Lalola y Gavilanes para Antena 3. En la primera, encarnó a la villana principal de la ficción, protagonizada por Octavi Pujades y Marina Gatell; mientras que en la segunda, se metió en la piel de Claudia Aguirre, la cuidadora de la enorme extensión de plantas y jardines de la finca Elizondo.

Sus últimos trabajos se han enfocado en el cine de autor, con películas como Nos veremos en el infierno, dirigida por Martín Garrido; Caleidoscopio, dirigida por Rafael Alcázar; Haz de tu vida una obra de arte, dirigida por Fernando Merinero; Faraday, dirigida por Norberto Ramos del Val y Para Elisa, dirigida por Juanra Fernández.

Después retoma el teatro con Casualmente destinados, dirigida por Sandra Marchena, Spanish Horror Story y Angenital, dirigidas por Luís Sanchez Polack y Cubata, dirigida por Patricia Ordás.

Su formación en Arte Dramático es ecléctica y constante. Se forma en el Método Stanislawsqui con Boris Rottenstein y con Carlos Benpar, el Método Lecoq con Gissele Barret, Improvisación y Creación de Personajes con Txiqui Berraondo, Consciencia Psico Corporal con Raquel Raurell, Entrenamiento Actoral con David Amitín, Clown con Ignacio Maffi, Improvisación con Ángel Hidalgo, entre otros. Para complementar su formación realiza distintos cursos de danza, Contemporánea, Still Jazz, Oriental, Africana, Butho, así como varios cursos de canto y de música. También se forma en Meditación Zen, Hatta Yoga y Pilates.

