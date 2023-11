Miguel Ángel Muñoz reaparece tras la operación de su madre para recordar a su 'Tata' en un duro aniversario

Miguel Ángel Muñoz (40 años) vive uno de los momentos más complicados de su vida. Mientras tiene que hacer frente a su carrera como actor y prepararse para la premiere de los Latin Grammy -que se celebrará este próximo 17 de noviembre-, en la que será el conductor del evento, se enfrenta a una dura situación familiar.

Era este pasado 7 de noviembre cuando se conocía la inesperada e impactante noticia de que la madre del actor, la que fue una de las videntes más famosas durante la década de los noventa y que después se alejó del mundo del corazón por protagonizar varios escándalos, había sufrido un duro golpe de salud. Debido a su delicado estado, a Cristina Blanco (59) no le quedó otro remedio que enfrentarse a la amputación de una de sus piernas.

La tarotista se encuentra estable y Miguel Ángel hace todo lo que puede para apoyarla. Desde entonces, el intérprete de Rober en Un paso adelante se ha mostrado ajeno a las informaciones dadas sobre su progenitora. No ha sido hasta este jueves, 9 de noviembre, cuando Miguel Ángel ha reaparecido en las redes sociales.

Miguel Ángel Muñoz y su 'Tata'. Redes sociales

El motivo de peso se debe a que este miércoles, 8 de noviembre, sería el 99 cumpleaños de su querida Tata, Luisa Cantero, quien falleció el pasado 20 de julio y con quien protagonizó el documental de Netflix 100 días con la Tata a finales de 2021. Este es el primer cumpleaños de su tía abuela en el que no está para felicitarla, de ahí que haya querido hacerlo a través de su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje.

"Se me hace tan difícil la vida sin ti… Ya lo estarás viendo tú desde allí arriba, ¿verdad?", comenzaba Miguel Ángel. "Hoy toca celebrarte y recordarte como te mereces, sonriendo, divirtiéndote y haciendo feliz a todas las personas que pasaban por tu vida", ha añadido.

El exnovio de Ana Guerra (29) ha publicado el texto acompañado de varias ilustraciones de él y su Tata porque "representan muy bien lo mucho que nos hemos divertido juntos y muestran la capacidad que tenías de sentirte como la niña que eras a pesar de todos los años que tenías", explica. También porque, "aunque permita que me caigan las lágrimas necesarias por todo lo que te echo de menos cada día, si me pongo a revisar las fotos reales o nuestros vídeos iba a llegar a presentar los Latin Grammy deshidratado de tanto llorar", confiesa.

La publicación va dirigida a Luisa, y la escribe como si estuviera hablando con ella: "Como ves, sigo como siempre, sin conseguir parar, ocupándome de demasiadas cosas. Es la una y cuarto de la madrugada y hasta ahora no he podido parar un ratito a escribirte estas líneas", ha subrayado, apuntando también que "como tú siempre has sido tan buena y comprensiva, sé que no te importa que te felicite a cualquier hora. Esa era una de tus tantas virtudes. Nunca me hiciste sentir mal por nada".

Finalmente, le ha querido dar las "gracias" por todo lo que ha hecho por él y, aunque sabe que se lo ha dicho "muchas veces", se lo repite "para que te llegue al cielo. Gracias Tata". "Como sé que quieres que ya me vaya a la cama a descansar, lo dejo aquí. Luego cerraré los ojos y soplaremos las velas juntos. Como siempre ha sido y será cada 8 de noviembre, a la hora que sea", sentencia.

Amigos y compañeros de profesión como Elena Furiase (35), Ximena Herrera (44) y Silvia Abascal (44), entre otros, le han enviado su máximo apoyo a Miguel Ángel ante esta dura etapa que está viviendo.

