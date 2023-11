Los escándalos que marcaron la vida de Cristina Blanco, la vidente de los famosos a la que han amputado una pierna

Miguel Ángel Muñoz (40 años) está viviendo uno de los momentos más agridulces de su vida. Si a principios de este año se lució como intérprete del icono mundial y uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional, Julio Iglesias (80), en el biopic Bosé, que le valió de escalar puestos en el sector cinematográfico hasta ahora, en el aspecto personal se está enfrentando a un grave problema familiar que le afecta de lleno.

La madre del actor, Cristina Blanco (59), una de las videntes que más popularidad consiguió en la década de los 90, acaba de sufrir un duro revés de salud con el que tendrá que convivir el resto de su vida. Desde hace un mes permanece ingresada en un hospital y le han tenido que amputar una pierna "debido a que su estado era delicado".

En los próximos días recibirá el alta y los médicos decidirán si pueden colocarle una prótesis aunque, por el momento "no se la van a poder poner", han señalado fuentes cercanas del entorno a Semana este pasado martes, día 7 de noviembre.

Ahora, la tarotista se encuentra estable pese a esta complicada situación que está afrontando. Ella ha saltado al foco mediático por esta triste noticia, sin embargo, ya copó varios titulares hace casi treinta años y se convirtió en un personaje público que pasó de ser de las videntes más conocidas a nivel nacional a protagonizar distintas polémicas.

Cristina dio un giro a su vida hace unos años: dejó su trabajo como vidente, huyó de los medios y se dedicó a su trabajo como dependienta en uno de los grandes almacenes españoles con más renombre, todo ello lejos de los medios de comunicación y de su anterior vida.

Sus últimas fotografías datan de 2017 en la que se aprecia su cambio físico. La que adivinaba el futuro de los famosos ha afrontado diversos problemas y ha protagonizado varios escándalos desde que su hijo empezó a hacerse un hueco en la industria cine.

Fue en la década de los noventa cuando el nombre de Cristina Blanco empezó a resonar en la televisión española de la mano de María Teresa Campos con Día a día y de su primogénita, Terelu Campos (58), como colaboradora en Con T de tarde. Gracias a su labor como vidente en estos espacios consiguió ser uno de los rostros más conocidos de la prensa rosa.

Su presencia no faltaba en las reuniones, fiestas y eventos de la jet set española y su amistad floreció con personajes como las Campos, Lara Dibildos (52), Belén Esteban (49), Rosa Benito y Rocío Carrasco (46), entre otros, y se hizo hueco en el mundo del corazón.

Entre 1998 y el año 2000, Cristina y su marido, Miguel Ángel Muñoz, adoptaron a dos niñas: Gabriella y Mabila. Sus padrinos fueron la hija de Laura Valenzuela y Jesús Mariñas. Por aquel entonces, el actor todavía era un adolescente.

Escándalos

Sin embargo, ella no vio venir que un sorprendente e inesperado giro de los acontecimientos pusiera en duda su ocupación como echadora de cartas. En 2007, cuando Miguel Ángel apenas tenía 24 años y su carrera ya había despegado, Cristina fue acusada de robar en un hotel en Málaga tarjetas de crédito y móviles a los clientes del alojamiento.

Fue condenada a 16 meses de cárcel por este delito. Se libró de ingresar en prisión por no tener antecedentes penales y que su condena no superase los dos años. Esto fue el detonante de que su rostro dejara de aparecer en la televisión y su vida como tarotista en los platós se fulminara. Poco después de aquello, su matrimonio con el promotor inmobiliario y padre del conocido actor también se terminó.

"Mi madre decidió apartarse y quedarse en un segundo plano, prácticamente invisible, para que a mí no me tuviesen que hacer este tipo de preguntas y eso lo agradeceré siempre", confesaba el intérprete a Risto Mejide (48) en Viajando con Chester en 2017.

Ese sonado 2007, Cristina también se vio obligada a ingresar en una clínica especializada en salud mental a causa de una fuerte depresión. Allí, le diagnosticaron un trastorno bipolar: "Estoy muy orgulloso de ella porque salió adelante y a lo largo de los años me ha dado muchas lecciones de vida", sentenció el actor, no antes de recalcar: "Yo estoy muy orgulloso de mi madre. He estado, estoy y estaré siempre con ella, apoyándola, para lo que necesite".

